Росія та Білорусь вирішили не зупиняти свої "військові навчання"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін продовжать спільні військові навчання, які мали завершитися 20 лютого. Офіційна причина продовження навчань – "загострення ситуації на Донбасі".

Джерело: Міноборони Білорусі

Пряма мова міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна: "На території суміжних держав створено численні угруповання військ та сил. У тому числі – третіх країн. Підвищено рівень готовності до застосування міжвидових формувань екстреного реагування НАТО з семи до п'яти діб на випадок так званої "ескалації обстановки в Україні".

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…Модернізовано об'єкти військової та транспортної інфраструктури. Кратно зросла чисельність проведених поблизу кордонів союзної держави незрозумілих нам навчань і операцій. Очевидна та їх спрямованість проти Росії та Республіки Білорусь".

Деталі: Підбиваючи попередні підсумки спільних російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість — 2022", у білоруському оборонному відомстві заявили, що сусідні країни (йдеться про Україну) в екстреному порядку "накачуються найсучаснішою зброєю".

Дослівно: "У зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі, президентами Республіки Білорусь та Російської Федерації прийнято рішення перевірку сил реагування союзної держави продовжити".

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Передісторія: Російсько-білоруські військові навчання проходять у Білорусі з 10 лютого, вони мали завершитися в неділю, 20 лютого. Неодноразово повідомлялося, що після навчань російські військові повернуться до місць постійної дислокації, у цьому запевняло і Міноборони РФ, і спыкер президента РФ Дмитро Пєсков, і міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

Але вже 17 лютого Олександр Лукашенко оголосив, що російські військові залишаються в Білорусі: "Стільки, скільки треба, будуть тут збройні сили (РФ)".