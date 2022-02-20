Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія та Білорусь вирішили не зупиняти свої "військові навчання"

Світлана КізіловаНеділя, 20 лютого 2022, 11:36
Росія та Білорусь вирішили не зупиняти свої військові навчання
Фото Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін продовжать спільні військові навчання, які мали завершитися 20 лютого. Офіційна причина продовження навчань – "загострення ситуації на Донбасі".

Джерело: Міноборони Білорусі

Пряма мова міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна: "На території суміжних держав створено численні угруповання військ та сил. У тому числі – третіх країн. Підвищено рівень готовності до застосування міжвидових формувань екстреного реагування НАТО з семи до п'яти діб на випадок так званої "ескалації обстановки в Україні".

Реклама:

…Модернізовано об'єкти військової та транспортної інфраструктури. Кратно зросла чисельність проведених поблизу кордонів союзної держави незрозумілих нам навчань і операцій. Очевидна та їх спрямованість проти Росії та Республіки Білорусь".

Деталі: Підбиваючи попередні підсумки спільних російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість — 2022", у білоруському оборонному відомстві заявили, що сусідні країни (йдеться про Україну) в екстреному порядку "накачуються найсучаснішою зброєю".

Дослівно: "У зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі, президентами Республіки Білорусь та Російської Федерації прийнято рішення перевірку сил реагування союзної держави продовжити".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Російсько-білоруські військові навчання проходять у Білорусі з 10 лютого, вони мали завершитися в неділю, 20 лютого. Неодноразово повідомлялося, що після навчань російські військові повернуться до місць постійної дислокації, у цьому запевняло і Міноборони РФ, і спыкер президента РФ Дмитро Пєсков, і міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

Але вже 17 лютого Олександр Лукашенко оголосив, що російські військові залишаються в Білорусі: "Стільки, скільки треба, будуть тут збройні сили (РФ)".

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: