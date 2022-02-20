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Росія та Білорусь вирішили не зупиняти свої "військові навчання"

Світлана КізіловаНеділя, 20 лютого 2022, 12:36
Фото Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін продовжать спільні військові навчання, які мали завершитися 20 лютого. Офіційна причина продовження навчань – "загострення ситуації на Донбасі".

Джерело: Міноборони Білорусі

Пряма мова міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна: "На території суміжних держав створено численні угруповання військ та сил. У тому числі – третіх країн. Підвищено рівень готовності до застосування міжвидових формувань екстреного реагування НАТО з семи до п'яти діб на випадок так званої "ескалації обстановки в Україні".

…Модернізовано об'єкти військової та транспортної інфраструктури. Кратно зросла чисельність проведених поблизу кордонів союзної держави незрозумілих нам навчань і операцій. Очевидна та їх спрямованість проти Росії та Республіки Білорусь".

Деталі: Підбиваючи попередні підсумки спільних російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість — 2022", у білоруському оборонному відомстві заявили, що сусідні країни (йдеться про Україну) в екстреному порядку "накачуються найсучаснішою зброєю".

Дослівно: "У зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі, президентами Республіки Білорусь та Російської Федерації прийнято рішення перевірку сил реагування союзної держави продовжити".

Передісторія: Російсько-білоруські військові навчання проходять у Білорусі з 10 лютого, вони мали завершитися в неділю, 20 лютого. Неодноразово повідомлялося, що після навчань російські військові повернуться до місць постійної дислокації, у цьому запевняло і Міноборони РФ, і спыкер президента РФ Дмитро Пєсков, і міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

Але вже 17 лютого Олександр Лукашенко оголосив, що російські військові залишаються в Білорусі: "Стільки, скільки треба, будуть тут збройні сили (РФ)".

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