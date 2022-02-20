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Россия и Беларусь решили не останавливать свои "военные учения"

Светлана КизиловаВоскресенье, 20 февраля 2022, 12:36
Фото Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Олександр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин продолжат совместные военные учения, которые должны были завершиться 20 февраля. Официальная причина продолжения учений - "обострение ситуации на Донбассе".

Источник: Минобороны Беларуси

Прямая речь министра обороны Беларуси Виктора Хренина: "На территории сопредельных государств созданы многочисленные группировки войск и сил. В том числе – третьих стран. Повышен уровень готовности к применению межвидовых формирований экстренного реагирования НАТО с семи до пяти суток на случай так называемой "эскалации обстановки в Украине".

…Модернизированы объекты военной и транспортной инфраструктуры. Кратно выросла численность проводимых вблизи границ союзного государства непонятных для нас учений и операций. Очевидна и их направленность против России и Республики Беларусь".

Детали: Подводя предварительные итоги завершившихся 20 февраля совместных российской-белорусских учений "Союзная решимость — 2022", в белорусском оборонном ведомстве заявили, что соседние страны (речь об Украине) в экстренном порядке "накачиваются самым современным оружием".

Дословно: "В связи с нарастанием военной активности у внешних границ союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования союзного государства продолжить".

Предыстория: Российско-белорусские военные учения проходят в Беларуси с 10 февраля, они должны были завершиться в воскресенье, 20 февраля. Неоднократно сообщалось, что после учений российские военные вернутся в места постоянной дислокации, в этом уверяло и Минобороны РФ, и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Но уже 17 февраля Александр Лукашенко объявил, что российские военные остаются в Беларуси: "Столько, сколько надо, будут находиться здесь вооруженные силы (РФ)".



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