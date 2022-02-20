Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міністр оборони Німеччини підтримала відмову постачати зброю: Україні потрібно не тільки це

"Європейська правда"Неділя, 20 лютого 2022, 11:46
Міністр оборони Німеччини підтримала відмову постачати зброю: Україні потрібно не тільки це
Ламбрехт, фото Getty Images

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт наполягає, що відмова Берліна від постачання зброї Києву є правильною, і у підтримці України важливо зберігати її економічну стабільність на тлі безпекової кризи.

Таку думку вона висловила на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди". 

На питання, чи готова Німеччина поставити зброю у разі нападу на Україну, Ламбрехт відповіла, що в НАТО важливо не те, щоб усе робили одне й те саме, а те, щоб партнери загалом доповнювали одне одного. 

Реклама:

За її словами, федеральному уряду завжди було важливо підтримувати Україну з метою економічної стабільності.

"Якщо кожен надає підтримку, яку може це хороший знак, і в цей момент ми живемо так", - сказала вона.

"Вчора президент Зеленський вимагав не тільки зброю, але також економічну підтримку, тому що ми повинні пересвідчитись, що Україна не зіткнеться з масштабними економічними проблемами та наслідками у цій дуже серйозній кризі", - додала вона.

ВІДЕО ДНЯ

Ламбрехт також вкотре повторила позицію німецького уряду, що обмежена політика експорту зброї теперішнього уряду "пов’язана з нашою історією, з нашим минулим".

"Тому я вважаю, що цей підхід є правильним. Німецький народ підтримує цю думку. Вісімдесят відсотків людей - за такий обмежений експорт зброї", - сказала Ламбрехт. 

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у п’ятницю в Мюнхені повторила позицію про те, що ФРН, з огляду на роль Німеччини у Другій світовій війні, не бажає відступатися від свого принципу щодо зброї для України.

Глава МЗС Німеччини додала, що ці принципи прописані у законодавстві і країна продає зброю "лише партнерам - державам НАТО і ЄС". Втім, є повідомлення, що Німеччина постачає зброю і у віддалені "гарячі" регіони

Читайте також: "Збройні" помилки Німеччини: чому політика Берліна часом сприяє конфліктам у світі

Теми: Німеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Німеччина
Тема війни в Україні відійшла на задній план у німців – опитування
У Берліні вимагають скасувати виступ росіянки Нетребко у державній опері
Німеччина передала Україні танки Leopard 1 і радіолокаційну систему TRML-4D
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: