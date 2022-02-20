Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Міністр оборони Німеччини підтримала відмову постачати зброю: Україні потрібно не тільки це

"Європейська правда"Неділя, 20 лютого 2022, 12:46
Ламбрехт, фото Getty Images

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт наполягає, що відмова Берліна від постачання зброї Києву є правильною, і у підтримці України важливо зберігати її економічну стабільність на тлі безпекової кризи.

Таку думку вона висловила на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди". 

На питання, чи готова Німеччина поставити зброю у разі нападу на Україну, Ламбрехт відповіла, що в НАТО важливо не те, щоб усе робили одне й те саме, а те, щоб партнери загалом доповнювали одне одного. 

За її словами, федеральному уряду завжди було важливо підтримувати Україну з метою економічної стабільності.

"Якщо кожен надає підтримку, яку може це хороший знак, і в цей момент ми живемо так", - сказала вона.

"Вчора президент Зеленський вимагав не тільки зброю, але також економічну підтримку, тому що ми повинні пересвідчитись, що Україна не зіткнеться з масштабними економічними проблемами та наслідками у цій дуже серйозній кризі", - додала вона.

Ламбрехт також вкотре повторила позицію німецького уряду, що обмежена політика експорту зброї теперішнього уряду "пов’язана з нашою історією, з нашим минулим".

"Тому я вважаю, що цей підхід є правильним. Німецький народ підтримує цю думку. Вісімдесят відсотків людей - за такий обмежений експорт зброї", - сказала Ламбрехт. 

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у п’ятницю в Мюнхені повторила позицію про те, що ФРН, з огляду на роль Німеччини у Другій світовій війні, не бажає відступатися від свого принципу щодо зброї для України.

Глава МЗС Німеччини додала, що ці принципи прописані у законодавстві і країна продає зброю "лише партнерам - державам НАТО і ЄС". Втім, є повідомлення, що Німеччина постачає зброю і у віддалені "гарячі" регіони

Читайте також: "Збройні" помилки Німеччини: чому політика Берліна часом сприяє конфліктам у світі

Теми: Німеччина
powered by lun.ua
Головне сьогодні

В УКРАЇНІ ВВЕЛИ ВОЄННИЙ СТАН

На Донбасі українські військові збили 5 російських літаків і вертоліт

Росіяни атакували кордон у 5 областях і з Криму

ПУТІН ПОЧАВ ВІЙНУ

відеоЗеленський: Ми посилили обороноздатність нашої держави

Новини 23 лютого: надзвичайний стан в Україні, допомога українській армії

Усі новини...
Німеччина
Будапештський меморандум не накладає зобов'язань - посол Німеччини в Україні
Німеччина і Австрія закликали своїх громадян терміново покинути Україну
Німецький канцлер розповів, як сперечався з Путіним про "геноцид на Донбасі"
Останні новини
08:37
Поблизу Щастя знищено два танки та декілька вантажівок РФ – ЗСУ
08:27
З ночі й досі атакують усі базові інформаційні ресурси України – Мінцифри
08:25
Головні новини середи і ночі: Путін почав війну, введення воєнного стану
08:14
В УКРАЇНІ ВВЕЛИ ВОЄННИЙ СТАН
08:12
Цивільні польоти над всім повітряним простором України обмежили
08:11
В ЄС застерегли авіакомпанії від польотів над і поблизу України
08:09
Байден поговорив із Зеленським та готує зустріч G7 та санкції
08:09
"Кремль за це відповість": заява лідерів ЄС
08:09
Танки заходять в Україну з Білорусі – CNN
08:02
Сіють паніку: на Вінниччині, Луцьку, Прикарпатті та Хмельниччині палають військові частини та аеропорти
Усі новини...