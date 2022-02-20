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Министр обороны Германии поддержала отказ поставлять оружие: Украине нужно не только это

"Европейская правда"Воскресенье, 20 февраля 2022, 11:46
Министр обороны Германии поддержала отказ поставлять оружие: Украине нужно не только это
Ламбрехт, фото Getty Images

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт настаивает, что отказ Берлина от поставки оружия Киеву правильный, и в поддержке Украины важно сохранять его экономическую стабильность на фоне кризиса безопасности.

Такое мнение она высказала на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

На вопрос, готова ли Германия поставить оружие в случае нападения на Украину, Ламбрехт ответила, что в НАТО важно не то, чтобы все делали одно и то же, а чтобы партнеры в целом дополняли друг друга.

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По ее словам, федеральному правительству всегда было важно поддерживать Украину в целях экономической стабильности.

"Если каждый оказывает поддержку, какую может, это хороший знак, и в этот момент мы живем так", - сказала она.

"Вчера президент Зеленский требовал не только оружие, но также экономическую поддержку, потому что мы должны убедиться, что Украина не столкнется с масштабными экономическими проблемами и последствиями в этом серьезнейшем кризисе", - добавила она.

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Ламбрехт также повторила позицию немецкого правительства, что ограниченная политика экспорта оружия нынешнего правительства "связана с нашей историей, с нашим прошлым".

"Поэтому я считаю, что этот подход верен. Немецкий народ поддерживает это мнение. Восемьдесят процентов людей - за такой ограниченный экспорт оружия", - сказала Ламбрехт.

Глава МИД Германии Анналена Бербок в пятницу в Мюнхене повторила позицию о том, что ФРГ, учитывая роль Германии во Второй мировой войне, не хочет отступать от своего принципа по оружию для Украины.

Глава МИД Германии добавила, что эти принципы прописаны в законодательстве и страна продает оружие "лишь партнерам – государствам НАТО и ЕС". Впрочем, есть сообщения, что Германия поставляет оружие и в отдаленные "горячие" регионы.

Темы: Германия
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