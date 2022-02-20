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Королева Єлизавета II заразилася коронавірусом

Світлана КізіловаНеділя, 20 лютого 2022, 14:02
Єлизавета II, фото AFP/Getty Images

Британська королева Єлизавета II заразилася коронавірусом.

Джерело: BBC з посиланням на Букінгемський палац

Деталі: У королеви Великої Британії – позитивний результат тесту на Covid-19.

95-річна королева відчуває легкі симптоми застуди, вона розраховує продовжити виконувати нескладні обов'язки у Віндзорі протягом найближчого тижня.

Повідомляється, що Єлизавета II отримуватиме медичну допомогу і дотримуватиметься всіх рекомендацій лікарів.

Відомо, що королева контактувала зі своїм сином принцом Чарльзом, у якого минулого тижня виявили коронавірус. А дружина принца Чарльза, герцогиня Корнуольська, отримала свій позитивний результат ковід-тесту через кілька днів після чоловіка.

Теми: Велика Британіякоронавірус
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