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Королева Елизавета II заразилась коронавирусом

Светлана КизиловаВоскресенье, 20 февраля 2022, 14:02
Елизавета II, фото AFP/Getty Images

Британская королева Елизавета II заразилась коронавирусом.

Источник: BBC со ссілкой на Букингемский дворец

Детали: У королевы Великобритании Елизаветы - положительный результат теста на Covid-19.

95-летняя королева испытывает легкие симптомы простуды, и рассчитывает не отходить от выполенения несложных обязанностей в Виндзоре в течение ближайшей недели.

Сообщается, что Елизавета II продолжит получать медицинскую помощь и будет следовать всем рекомендациям врачей.

Известно, что королева контактировала со своим сыном принцем Чарльзом, у которого на прошлой неделе был обнаружен коронавирус. А жена принца Чарльза, герцогиня Корнуольская, получила свой положительный результат ковид-теста спустя несколько дней после мужа.

Темы: Великобританиякоронавирус


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