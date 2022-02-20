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Кулеба пояснив слова Зеленського щодо Будапештського меморандуму

"Європейська правда"Неділя, 20 лютого 2022, 14:01
Кулеба пояснив слова Зеленського щодо Будапештського меморандуму
Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції, фото ОП

Глава МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, що Україна звертається до Будапештського меморандуму, оскільки вимагає конкретних рішень щодо гарантування своєї безпеки.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", міністр розповів у неділю, коментуючи згадку президентом Володимиром Зеленським Будапештського меморандуму у промові на конференції з питань безпеки в Мюнхені.

"Нам потрібні ефективні міжнародні механізми гарантування безпеки нашої держави. Треба чесно зараз перевірити, працює система безпеки, створена Будапештським меморандумом та пов’язаними з ним рішеннями, чи не працює. Ми це зробимо щиро, з добрими намірами", - сказав міністр.

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Він додав, що "ми зараз звернемося на виконання доручення президента Зеленського до всіх держав-гарантів за Будапештським меморандумом провести консультації і вийти з них з конкретними рішеннями про кроки, які будуть вжиті для гарантування безпеки України".

Відмова Росії не має бути підставою для непроведення консультацій, підкреслив Кулеба.

"Відмова Російської Федерації від проведення таких консультацій, на думку України, не повинна впливати на рішення інших держав-гарантій щодо участі в консультаціях. Ці гарантії безпеки надавалися Україні в 1994 році не від групи країн, а кожною країною індивідуально, і ці гарантії були об’єднані в одному документі", - зауважив Дмитро Кулеба.

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Втім, за його словами, Україна сподівається, що РФ все ж підтвердить свою участь. 

"Далі, в залежності від того, чим завершиться цей етап, ми розуміємо варіанти подальшого руху, і ми будемо рухатися вперед в залежності від розвитку подій", - додав міністр.

Під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що востаннє ініціює проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму, і якщо вони знову не відбудуться або за їх результатами не буде конкретних рішень щодо гарантування безпеки України, то вона матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів.

Читайте повну промову президента: Ми востаннє звертаємося до Будапештського меморандуму - промова Володимира Зеленського у Мюнхені

Теми: ядерна зброяЗеленськийКулеба Дмитро
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