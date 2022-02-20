Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кулеба объяснил слова Зеленского про Будапештский меморандум

"Европейская правда"Воскресенье, 20 февраля 2022, 15:01
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции, фото ОП

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что Украина обращается к Будапештскому меморандуму, поскольку требует конкретных решений по обеспечению своей безопасности.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", министр рассказал в воскресенье, комментируя упоминание президентом Владимиром Зеленским Будапештского меморандума в выступлении на конференции по безопасности в Мюнхене.

"Нам нужны эффективные международные механизмы обеспечения безопасности нашего государства. Надо честно сейчас проверить, работает ли система безопасности, созданная Будапештским меморандумом и связанными с ним решениями, или не работает. Мы это сделаем искренне, с благими намерениями", - сказал министр.

Он добавил, что "мы сейчас обратимся на выполнение поручения президента Зеленского ко всем государствам-гарантам по Будапештскому меморандуму провести консультации и выйти из них с конкретными решениями о шагах, которые будут предприняты для обеспечения безопасности Украины".

Отказ России не должен являться основанием для непроведения консультаций, подчеркнул Кулеба.

"Отказ Российской Федерации от проведения таких консультаций, по мнению Украины, не должен влиять на решения других государств-гарантий по участию в консультациях. Эти гарантии безопасности предоставлялись Украине в 1994 году не от группы стран, а каждой страной индивидуально, и эти гарантии были объединены в одном документе", - заметил Дмитрий Кулеба.

Впрочем, по его словам, Украина надеется, что РФ все-таки подтвердит свое участие.

"Дальше, в зависимости от того, чем завершится этот этап, мы понимаем варианты дальнейшего движения, и мы будем двигаться вперед в зависимости от развития событий", - добавил министр.

Во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что последний раз инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, и если они снова не состоятся или по их результатам не будет конкретных решений по обеспечению безопасности Украины, то она будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 были подвергнуты сомнению.

Читайте полную речь президента: Мы в последний раз обращаемся к Будапештскому меморандуму - речь Владимира Зеленского в Мюнхене

Темы: ядерное оружиеЗеленскийКулеба Дмитрий


powered by lun.ua
Главное сегодня

Депутаты, журналисты, Навальный и артисты: кто в РФ выступил против нападения на Украину

фото, видеоГостомель под Киевом обстреливают с вертолетов – ВСУ сбили 2 вертолета

НБУ зафиксировал курс гривни и ограничил до 100 тысяч снятие наличных

"Счастье в наших руках": ВСУ отбили город на Луганщине, уничтожили технику и россиян

Мобильная связь работает, но возможны перебои, звоните – при необходимости

обновленоПервые потери от нападения России на Украину: погибшие, раненые и уничтоженный самолет

Все новости...
ядерное оружие
Главные новости субботы и ночи: списки России, Зеленский о ядерном оружии
Будапештский меморандум не налагает обязательств – посол Германии в Украине
Вопрос ядерного оружия: Зеленский пригрозил отказом от Будапештского меморандума
Последние новости
15:07
McDonald's закрыл все рестораны в Украине
15:04
Сети супермаркетов продолжают работу в Киеве и других городах
15:04
Украинские военные ведут бой на окраине Сум
14:54
Киевлян призывают сдать кровь: где это сделать
14:45
В Киеве перебои с телефонами экстренной службы и службы спасения
14:31
В ОП назвали две цели вторжения РФ: "обезглавить" и принять пакт о "примирении"
14:25
НАТО проведет саммит в пятницу: позвали Финляндию и Швецию, но не Украину
14:23
АЗС ограничивают продажу топлива "в одни руки"
14:15
Генсек НАТО избежал ответа о предоставлении помощи Украине, войска отправлять не будут
14:14
На въездах в Киев строят защитные сооружения
Все новости...