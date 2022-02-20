Пєсков озвучив версію "з області теорії змови" і лякає непоправними наслідками

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков висловив версію "з області теорії змови" про причини нібито нагнітання напруженості західними політиками щодо можливого вторгнення Росії в Україну.

Джерело: Пєсков в інтерв'ю телеканалу "Росія 1", повідомляє Інтерфакс

Деталі: На думку прес-секретаря, Захід нагнітає напруженість навколо імовірного вторгнення Росії в Україну, щоб спровокувати Київ на вирішення проблеми Донбасу силовим шляхом.

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Пряма мова: "Коли напруженість нагнітається до максимуму, як зараз, наприклад, на лінії зіткнення, будь-яка іскра, будь-яка незапланована подія або будь-яка дрібна спланована провокація може призвести до непоправних наслідків".

"Тому все це має, може мати згубні наслідки – ось ця щоденна вправа щодо оголошення дати вторгнення Росії в Україну".

Більше деталей: У відповідь на питання про причини таких дій західних політиків представник Кремля навів, за його словами, "логічно бездоганно побудовану підставу з області теорії змови".

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"Дивіться, є Україна, яка втратила свою територіальну цілісність внаслідок збройного перевороту. І Україна, в концептуальних настановних документах якої допускається застосування сили при поверненні втрачених територій. При цьому ми бачимо, що НАТО, Сполучені Штати Америки, Великобританія низкою відправляють вантажні літаки, напхані озброєнням, боєприпасами тощо. І одночасно їм забезпечується дипломатичний та політичний дах", - сказав він.

При цьому, продовжив Пєсков, Захід постійно погрожує, що якщо російські війська перетнуть кордон України, то щодо РФ буде введено "пекельні санкції".

"Чи не провокує це Україну на вирішення проблеми Донбасу силовим шляхом? Усі ланки ланцюга свідчать про це. Це одна з теорій. Це не мої заяви. Але я не знаю, як інакше пояснити ці щоденні або кілька разів на день абсурдні вправи", - сказав він.

Пєсков сказав, що Росія закликає Захід згадати історію та поставити собі питання, який сенс Росії на когось нападати. Він також повторив твердження, що Росія нібито ніколи ні на кого не нападала.

Чому це важливо: Росія, яка 8 років здійснює гібридну військову агресію проти України, зосередила біля кордонів України близько 150 тисяч військових, висуває ультиматум щодо нерозширення НАТО на схід. Проте інформацію Заходу про можливий повномасштабний наступ на Україну заперечує і вважає нагнітанням істерії.