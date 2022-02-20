Песков озвучил версию "из области теории заговора" и пугает непоправимыми последствиями

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал версию "из области теории заговора" о причинах якобы нагнетания напряженности западными политиками о возможном вторжении России в Украину.

Источник: Песков в интервью телеканалу "Россия 1", сообщает Интерфакс

Детали: По мнению пресс-секретаря, Запад нагнетает напряженность вокруг планирующегося вторжения России в Украину, чтобы спровоцировать Киев на решение проблемы Донбасса силовым путем.

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Прямая речь: "Когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям".

"Поэтому все это имеет, может иметь пагубные последствия – вот это ежедневное упражнение по объявлению даты вторжения России в Украину".

Детали: В ответ на вопрос о причинах таких действий западных политиков представитель Кремля привел, по его словам, "логически безупречно выстроенное основание из области теории заговора".

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"Смотрите, есть Украина, которая потеряла свою территориальную целостность в результате вооруженного переворота. И Украина, в концептуальных установочных документах которой допускается применение силы при возвращении утраченных территорий. При этом мы видим, что НАТО, Соединенные Штаты Америки, Великобритания вереницей отправляют грузовые самолеты, напичканные вооружением боеприпасами и так далее. И одновременно им обеспечивается дипломатическая и политическая крыша", - сказал он.

При этом, продолжил Песков, Запад постоянно угрожает, что если российские войска пересекут границу Украины, то в отношении РФ будут введены "адские санкции".

"Не провоцирует ли это Украину на решение проблемы Донбасса силовым путем? Все звенья цепи свидетельствуют об этом. Это одна из теорий. Это не мои заявления. Но я не знаю, как иначе объяснить эти ежедневные или по несколько раз в день абсурдные упражнения", - сказал он.

Песков сказал, что Россия призывает Запад вспомнить историю и задать себе вопрос, какой смысл России на кого-то нападать. Он также снова повторил утверждение, что Россия якобы никогда ни на кого не нападала.

Почему это важно: Россия, которая 8 лет совершает гибридную военную агрессию против Украины, сосредоточила у границ Украины около 150 тысяч военных, выдвигает ультиматум по поводу нерасширения НАТО на восток. Однако информацию Запада о возможном полномасштабном наступлении на Украину отрицает и считает нагнетанием истерии.