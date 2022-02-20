У Росії кілька людей вийшли на мітинг проти війни з Україною
У Москві та Саратові пройшли одиночні пікети проти війни з Україною, на які вийшли кілька людей.
Джерело: Sota.Vision у Twitter
Деталі: У повідомленнях йдеться, що в акції взяли участь активіст Максим Тихонов (Саратов), правозахисник Лев Пономарьов (Москва), та ще кілька осіб. Вони тримали плакати з антивоєнними закликами.
Акція тривала недовго, силовики схопили Пономарьова та інших мітингувальників, відео їх затримання опублікували в мережі.
February 20, 2022
Пізніше стало відомо, що на Пушкінській площі було затримано як мінімум 6 учасників антивоєнної акції, серед них Юрій Самодуров та Лев Пономарьов.
Довідка: Sota.Vision є опозиційним виданням у РФ, російська влада включила його засновницю Олександру Айнбіндер до реєстру так званих "іноземних агентів" - так Кремль маркує небажані медіа, які не приймають участі у цілеспрямованому поширенні російської пропаганди.