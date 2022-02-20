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У Росії кілька людей вийшли на мітинг проти війни з Україною

Світлана КізіловаНеділя, 20 лютого 2022, 16:16
У Росії кілька людей вийшли на мітинг проти війни з Україною
Фото Sota

У Москві та Саратові пройшли одиночні пікети проти війни з Україною, на які вийшли кілька людей.

Джерело: Sota.Vision у Twitter

Деталі: У повідомленнях йдеться, що в акції взяли участь активіст Максим Тихонов (Саратов), правозахисник Лев Пономарьов (Москва), та ще кілька осіб. Вони тримали плакати з антивоєнними закликами.

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Активіст Максим Тихонов на проспекті Кірова у Саратові
Активіст Максим Тихонов на проспекті Кірова у Саратові
Фото Валерії Сергєєвої, SOTA

Акція тривала недовго, силовики схопили Пономарьова та інших мітингувальників, відео їх затримання опублікували в мережі.

Затримання правозахисника Пономарьова на Пушкінській площі у Москві
Затримання правозахисника Пономарьова на Пушкінській площі у Москві

Пізніше стало відомо, що на Пушкінській площі було затримано як мінімум 6 учасників антивоєнної акції, серед них Юрій Самодуров та Лев Пономарьов.

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Довідка: Sota.Vision є опозиційним виданням у РФ, російська влада включила його засновницю Олександру Айнбіндер до реєстру так званих "іноземних агентів" - так Кремль маркує небажані медіа, які не приймають участі у цілеспрямованому поширенні російської пропаганди.

Теми: війнамітингиРосіяУкраїна
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