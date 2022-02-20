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В России несколько человек вышли на митинг против войны с Украиной

Светлана КизиловаВоскресенье, 20 февраля 2022, 17:16
Фото Sota

В Москве и Саратове прошли одиночные пикеты против войны с Украиной, на которые вышли несколько человек.

Источник: Sota.Vision в Twitter

Деталі: В сообщениях говорится, что в акции приняли участие активист Максим Тихонов (Саратов), правозащитник Лев Пономарев (Москва) и еще несколько человек. Они держали плакаты с антивоенными призывами. 

Активист Максим Тихонов вышел на проспект Кирова в Саратове против войны с Украиной
Активист Максим Тихонов вышел на проспект Кирова в Саратове против войны с Украиной
Фото: Валерия Сергеева/SOTA

Акция продлилась недолго, силовики схватили Пономарева, а также других митингующих, видео задержания опубликовали в сети.

Задержание правозащитника Пономарева на Пушкинской площади в Москве
Задержание правозащитника Пономарева на Пушкинской площади в Москве

Позже стало известно, что на Пушкинской площади были задержаны как минимум 6 участников антивоенной акции, в их числе Юрий Самодуров и Лев Пономарев.

 

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Темы: войнамитингиРосcияУкраина


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