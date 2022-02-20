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Держсекретар США: Росія йде за сценарієм до вторгнення

"Європейська правда"Неділя, 20 лютого 2022, 16:15
Держсекретар США: Росія йде за сценарієм до вторгнення
Ентоні Блінкен, фото Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння у зв'язку з повідомленнями про те, що війська Росії та Білорусі продовжать спільні військові навчання після запланованої дати закінчення.

Про це він розповів в ефірі CNN в неділю, пише "Європейська правда".

"Це свідчить про те, що розроблений сценарій, який ми виклали, який я виклав на Раді Безпеки ООН минулого тижня, про те, що Росія намагається створити серію провокацій як виправдання для агресії проти України, рухається вперед", - сказав Блінкен.

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"Ми це бачили протягом останніх кількох днів. Тепер вони виправдовують продовження навчань, навчань у лапках, про які вони казали, що зараз закінчаться. Продовження цих "навчань" на невизначений термін через ситуацію на сході України, ситуацію, яку вони створили, продовжуючи нагнітати напруженість", - додав він.

Блінкен зазначив, що Росія "за останні місяці наростила сили, що перебувають біля кордонів України, від 50 000 до 100 000, а зараз – до понад 150 000".

"Так що все це, поряд зі сфабрикованими операціями, які ми бачили на вихідних, свідчить про те, що викладений нами сценарій рухається вперед", - сказав він.

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Блінкен також повідомив, що планує наступного тижня зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим - "за умови, що до того часу Росія не вторгнеться в Україну".

Блінкен сказав, що президент Джо Байден готовий розмовляти з президентом Росії Владіміром Путіним у будь-якому форматі, якщо це допоможе запобігти війні, і що США продовжать свої зусилля, щоб спробувати переконати Москву відмовитись від вторгнення в Україну.

"Ми вважаємо, що президент Путін ухвалив рішення, але поки танки справді не покотяться, а літаки не полетять, ми використовуватимемо будь-яку можливість щохвилини, щоб подивитися, чи зможе дипломатія все ще відмовити президента Путіна", - додав держсекретар США.

Глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив у неділю, що рішення РФ і Білорусі продовжити спільні навчання свідчить про явну підготовку нападу у бік Києва. 

У неділю стало відомо, що російські та білоруські війська продовжать перевірку своєї боєготовності після завершення спільних навчань -  це означає, що російські війська залишаться в Білорусі довше, ніж планувалось.

За словами міністра оборони Віктора Хреніна, Александр Лукашенко та президент Росії Владімір Путін ухвалили таке рішення "у зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі".

Теми: СШАРосіявійна
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