Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Госсекретарь США: Россия идет по сценарию к вторжению

"Европейская правда"Воскресенье, 20 февраля 2022, 16:15
Госсекретарь США: Россия идет по сценарию к вторжению
Энтони Блинкен, фото Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что войска России и Беларуси продолжат совместные военные учения после запланированной даты окончания.

Об этом он рассказал в эфире CNN в воскресенье, пишет "Европейская правда".

"Это свидетельствует о том, что разработанный сценарий, который мы изложили, который я изложил на Совбезе ООН на прошлой неделе, о том, что Россия пытается создать серию провокаций как оправдание для агрессии против Украины, двигается вперед", - сказал Блинкен.

Реклама:

"Мы это видели в последние несколько дней. Теперь они оправдывают продолжение учений, учений в кавычках, о которых они говорили, что сейчас закончатся. Продолжение этих "учений" на неопределенный срок из-за ситуации на востоке Украины, ситуации, которую они создали, продолжая нагнетать напряженность", - добавил он.

Блинкен отметил, что Россия "за последние месяцы нарастила находящиеся у границ Украины силы от 50 000 до 100 000, а сейчас – до более чем 150 000".

"Так что все это, наряду со сфабрикованными операциями, которые мы видели в выходные, свидетельствует о том, что изложенный нами сценарий движется вперед", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Блинкен также сообщил, что планирует на следующей неделе встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым – "при условии, что к тому времени Россия не вторгнется в Украину".

Блинкен сказал, что президент Джо Байден готов разговаривать с президентом России Владимиром Путиным в любом формате, если это поможет предотвратить войну, и что США продолжат свои усилия, чтобы попытаться убедить Москву отказаться от вторжения в Украину.

"Мы считаем, что президент Путин принял решение, но пока танки действительно не покатятся, а самолеты не полетят, мы будем использовать любую возможность поминутно, чтобы посмотреть, сможет ли дипломатия все еще отговорить президента Путина", - добавил госсекретарь США.

Глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис заявил в воскресенье, что решение РФ и Беларуси продолжить совместные учения свидетельствует о явной подготовке нападения в сторону Киева.

В воскресенье стало известно, что российские и белорусские войска продолжат проверку своей боеготовности после завершения совместных учений - это означает, что российские войска останутся в Беларуси дольше, чем планировалось.

По словам Министра обороны Виктора Хренина, Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин приняли такое решение "в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе". 

Темы: СШАРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Литва заявила о явной подготовке России к нападению в направлении Киева
В Донецке развесили флаги РФ, в ОРЛО забирают в армию "от станка" - СМИ
Россия и Беларусь решили не останавливать свои "военные учения"
Макрон и Путин договорились созвать саммит по безопасности и попытаться остановить огонь
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: