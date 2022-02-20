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Тисячі одеситів вийшли на Марш Єдності: Не віддамо Україну нікому

Катерина ТищенкоНеділя, 20 лютого 2022, 17:31
Одеса 20 лютого 2022 року, фото Радіо Свобода

Декілька тисяч одеситів взяли участь у Марші Єдності в неділю, щоб продемонструвати свою згуртованість та готовність захищати місто та країну від будь-яких загроз.

Джерело: Радіо Свобода, Думская

 
фото "Думской"

Деталі: За оцінками Радіо Свобода і поліції, у заході взяли участь близько двох тисяч людей, за оцінками "Думской" - близько трьох тисяч.

Колона пройшла від Соборної площі до Потьомкінських сходів. На завершення акції учасники розгорнули більш як стометровий прапор України на сходинках.

За словами одної з організаторок акції Наталі Михайленко, одесити вийшли разом на вулиці, щоб відчути підтримку одне одного та продемонструвати єдність.

 
фото Радіо Свобода

"Політичні та інші організації вийшли і об’єднались, щоб продемонструвати, що ми єдині, що ми не віддамо Україну нікому. Дуже багато організацій беруть участь – і Національний корпус, і Український інститут національної памʼяті, і багато інших. Ми могли багато років не спілкуватись, але зараз це вже не важливо", – заявила Михайленко.

Колона пройшла центром міста по Дерибасівській та Приморському бульвару, вигукуючи "Слава Україні", "Слава Героям Небесної сотні" та інші гасла.

 
"Думская"

Активну участь в марші взяла білоруська громада Одеси – група білорусів пронесла свій національний прапор та заявила про підтримку України за умов можливого великомасштабного вторгнення. Також у колоні пройшли військові курсанти, учасники АТО, військові капелани, переселенці та інші. Поліція нарахувала близько двох тисяч учасників маршу.

Теми: Одесаакції
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