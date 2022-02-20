Тысячи одесситов вышли на Марш Единства: Не отдадим Украину никому

Несколько тысяч одесситов приняли участие в Марше Единства в воскресенье, чтобы продемонстрировать свою сплоченность и готовность защищать город и страну от любых угроз.

Источник: Радио Свобода, Думская

Детали: По оценкам Радио Свобода и полиции, в мероприятии приняли участие около двух тысяч человек, по оценкам "Думской" – около трех тысяч.

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Колонна прошла от Соборной площади до Потемкинской лестницы. В завершение акции участники развернули более чем стометровый флаг Украины на ступеньках.

По словам одной из организаторов акции Натальи Михайленко, одесситы вышли вместе на улицы, чтобы почувствовать поддержку друг друга и продемонстрировать единство.

Радио Свобода

"Политические и другие организации вышли и объединились, чтобы продемонстрировать, что мы едины, что мы не отдадим Украину никому. Очень многие организации принимают участие – и Национальный корпус, и Украинский институт национальной памяти, и многие другие. Мы могли много лет не общаться, но сейчас это не важно", – заявила Михайленко.

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Колонна прошла по центру города по Дерибасовской и Приморскому бульвару, выкрикивая "Слава Украине", "Слава Героям Небесной сотни" и другие лозунги.

Думская

Активное участие в марше приняла белорусская община Одессы – группа белорусов пронесла свой национальный флаг и заявила о поддержке Украины при возможном крупномасштабном вторжении. Также в колонне прошли военные курсанты, участники АТО, военные капелланы, переселенцы и другие.