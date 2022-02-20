РФ готує фейковий сюжет про те, як ЗСУ "обстрілюють" людей з БПЛА – розвідка

Турецький безпілотник Байрактар, збитий у Нагірному Карабасі у 2020 року, фото Новини-Вірменія

Російські окупаційні війська планують вчинити чергову провокацію на Донеччині - пропагандисти взялися до зйомок постановочного відео про скидання бомб на мирних мешканців "з українського безпілотника".

Джерело: ОТУ "СХІД" з посиланням на розвідку

Деталі: 20 лютого стало відомо, що пропагандисти російсько-окупаційних військ в ОРДЛО готують чергові провокації з обстрілом населених пунктів на тимчасово окупованій території Донецької області.

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За даними розвідки, головний спеціаліст "міністерства інформації ДНР" Гриценко Олександр Вікторович особисто поставив завдання знімальним групам пропагандистів відзняти наслідки обстрілів, нібито здійснених українськими силами.

Він дав чіткі вказівки стосовно того, щоб місцеві жителі, коментуючи обстріли, говорили, що вони "чули звуки безпілотника".

З огляду на це розвідка попереджає, що окупанти мають намір опублікувати матеріали зі звинуваченням українських військовослужбовців у тому, що вони нібито скидають вибухові пристрої на домівки цивільного населення за допомогою БПЛА.

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Дослівно: "Мета таких дій полягає у демонізації українських військових та виправданні власних воєнних злочинів. Тому, ні для кого не буде здивуванням, якщо незабаром на пропагандистських ресурсах з’являться чергові постановочні репортажі про міфічні українські ДРГ та безпілотники.

Офіційно заявляємо, що українські військовослужбовці не мають жодного стосунку до обстрілів Докучаєвська, Стили, Старомихайлівки, Саханки, Ленінського, Пікуз або інших населених пунктів. Якщо є хоча б найменша загроза мирному населенню, наші захисники вогонь не відкривають!"

Більше деталей: 19 лютого у соцмережах користувачі повідомляли про чутки, що РФ, можливо, хоче сфабрикувати наліт "Байрактара" ЗСУ на населення Донбасу, і для цього планується використати уламки турецького Bayraktar, збитого в Нагірному Карабасі в 2020 році. При цьому розвідка у свіжому зведенні від 20 лютого не уточнює, який саме БПЛА планує задіяти у своєму фейковому сюжеті російська пропаганда.