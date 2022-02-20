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РФ готовит фейковый сюжет о том, как ВСУ "обстреливают" людей из БПЛА – разведка

Светлана КизиловаВоскресенье, 20 февраля 2022, 17:00
РФ готовит фейковый сюжет о том, как ВСУ обстреливают людей из БПЛА – разведка
Турецкий безпилотник Байрактар, сбитый в Нагорном Карабахе в 2020 году, фото Новости-Армения

Российские оккупационные войска планируют совершить очередную провокацию в Донецкой области - пропагандисты приступили к съемкам постановочного видео о сбросе бомб на мирных жителей "с украинского беспилотника".

Источник: ОТГ "Схід" со ссылкой на разведку

Детали: 20 февраля стало известно, что пропагандисты российско-оккупационных войск в ОРДЛО готовят очередные провокации с обстрелом населенных пунктов на временно оккупированной территории Донецкой области.

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По данным разведки, главный специалист "министерства информации ДНР" Гриценко Александр Викторович лично поставил задачу съемочным группам пропагандистов снять последствия обстрелов, якобы совершенных украинскими силами.

Он дал четкие указания, чтобы местные жители, комментируя обстрелы, говорили, что они "слышали звуки беспилотника".

Учитывая это, разведка предупреждает, что оккупанты намерены опубликовать материалы с обвинением украинских военнослужащих в том, что они якобы сбрасывают взрывные устройства на дома гражданского населения с помощью БПЛА.

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Дословно: "Цель таких действий состоит в демонизации украинских военных и оправдании собственных военных преступлений. Поэтому никого не удивит, если вскоре на пропагандистских ресурсах появятся очередные постановочные репортажи о мифических украинских ДРГ и беспилотниках.

Официально заявляем, что украинские военнослужащие не имеют никакого отношения к обстрелам Докучаевска, Стилы, Старомихайловки, Саханки, Ленинского, Пикуз или других населенных пунктов. Если есть хоть малейшая угроза мирному населению, наши защитники огонь не открывают!"

Больше деталей: 19 февраля в соцсетях пользователи сообщали о слухах, что РФ возможно хочет сфабриковать налет "Байрактара" ЗСУ на население Донбасса, и для этого планируется использовать обломки турецкого Bayraktar, сбитого в Нагорном Карабахе в 2020 году. При этом разведка в свежей сводке от 20 февраля не уточняет, какой именно БПЛА планирует задействовать в своем фейковом сюжете российская пропаганда.

Темы: пропагандаРосcияоккупацияпровокации
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