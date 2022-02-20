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Авіакомпанії SAS, Austrian Airlines та Swiss скасували рейси в Україну

Катерина ТищенкоНеділя, 20 лютого 2022, 19:26
Літаки Lufthansa, Austrian Airlines та Swiss. Фото: Lufthansa Group

Авіакомпанії SAS, Austrian Airlines та Swiss скасували рейси в Україну через загрози безпеці.

Джерело: Reuters із посиланням на представника SAS, avianews.com

Деталі: Скандинавська авіакомпанія SAS (SAS.ST) скасувала щотижневий рейс Осло-Київ у вівторок, 22 лютого, через ситуацію з безпекою.

Авіакомпанія не літатиме у повітряному просторі України до 27 лютого, а рішення про рейс 1 березня буде ухвалено пізніше, додав представник SAS.

Крім того, австрійська авіакомпанія Austrian Airlines та шведська Swiss International Air Lines (Swiss) оголосили про зупинку більшості рейсів до України на тлі зростання напруженості в регіоні.

Austrian Airlines літає з Відня до Києва, Львова та Одеси. У пресслужбі авіакомпанії повідомили avianews.com, що зупиняють рейси до Києва та Одеси до кінця лютого. Рейси Відень-Львів авіакомпанія продовжить у звичайному режимі, зазначили у пресслужбі.

Swiss призупинить польоти своїм єдиним маршрутом в Україну Київ-Цюрих з 21 по 28 лютого, розповіли avianews.com у пресслужбі авіакомпанії. Там наголосили, що також відмовилися від використання повітряного простору України для транзитних рейсів.

Що передувало: Німецька авіакомпанія Lufthansa призупинила всі рейси до Києва та з Києва із 21 до 28 лютого. 

Також стало відомо про інцидент, коли літак Lufthansa не вилетів до України через страх екіпажу перед можливим розвитком війни. 

Lufthansa пояснила призупинення всіх рейсів до столиці України з 21 до 28 лютого ситуацією з коронавірусом.

Теми: авіа
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