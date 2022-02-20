Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Авиакомпании SAS, Austrian Airlines и Swiss отменили рейсы в Украину

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 февраля 2022, 19:26
Самолеты Lufthansa, Austrian Airlines и Swiss. Фото: Lufthansa Group

Авиакомпании SAS, Austrian Airlines и Swiss отменили рейсы в Украину из-за угроз безопасности.

Источник: Reuters со ссылкой на представителя SAS, avianews.com

Детали: Скандинавская авиакомпания SAS (SAS.ST) отменила еженедельный рейс Осло-Киев во вторник, 22 февраля, из-за ситуации с безопасностью.

Авиакомпания не будет летать в воздушном пространстве Украины до 27 февраля, а решение о рейсе 1 марта будет принято позже, добавил представитель SAS.

Кроме того, австрийская авиакомпания Austrian Airlines и шведская Swiss International Air Lines (Swiss) объявили о приостановке большинства рейсов в Украину на фоне роста напряженности в регионе.

Austrian Airlines летает из Вены в Киев, Львов и Одессу. В пресс-службе авиакомпании сообщили avianews.com, что останавливают рейсы в Киев и Одессу до конца февраля. Рейсы Вена-Львов авиакомпания продолжит в обычном режиме, отметили в пресс-службе.

Swiss приостановит полеты по своему единственному маршруту в Украину Киев-Цюрих с 21 по 28 февраля, рассказали avianews.com в пресс-службе авиакомпании. В авиакомпании подчеркнули, что также отказались от использования воздушного пространства Украины для транзитных рейсов.

Что предшествовало: Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила все рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля. 

Также стало известно об инциденте, когда самолет Lufthansa не вылетел в Украину из-за страха экипажа перед возможным развитием войны.

Lufthansa объяснила приостановку всех рейсов в столицу Украины с 21 по 28 февраля ситуацией с коронавирусом.

Темы: авиа


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоГенштаб сообщил о вражеской ДРГ на Оболони

Зеленский обратился к "Бухарестской девятке": Вместе должны посадить РФ за стол переговоров

Главные новости четверга и ночи: общая мобилизация, возможный план захвата Киева

НБУ запретил банкам обслуживать россиян и белорусов

Россия планирует окружить Киев – Блинкен

Президент: В Киев вошли диверсионные группы, меня обозначили как цель номер один

Все новости...
авиа
Экипаж Lufthansa отказался лететь в Украину из-за страха войны
Турция провела над Черным морем учебные полеты истребителей F-16
Отмененные в Украине рейсы Lufthansa будет выполнять МАУ
Последние новости
11:03
Российский фондовый рынок положительно отреагировал на санкции
10:56
Защитник взорвал мост вместе с собой
10:52
В районе Гостомеля, Ворзеля и Бучи идут бои – Арестович
10:45
Войска РФ передумали садиться в Гостомель, будуть ехать из Беларуси
10:38
СБУ: Не верьте фейкам о "проверке", не переходите по ссылке
10:33
ВСУ сбили вражеский самолет в Черкасской области, ищут пилота
10:09
ЦОС: Текущая оперативная обстановка
10:07
видеоГенштаб сообщил о вражеской ДРГ на Оболони
09:58
В зоне отчуждения зафиксировали превышение радиации – ранее ЧАЭС оккупировал враг
09:55
видеоВСУ опубликовали видео с новыми пленными захватчиками
Все новости...