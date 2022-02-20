Авиакомпании SAS, Austrian Airlines и Swiss отменили рейсы в Украину из-за угроз безопасности.

Источник: Reuters со ссылкой на представителя SAS, avianews.com

Детали: Скандинавская авиакомпания SAS (SAS.ST) отменила еженедельный рейс Осло-Киев во вторник, 22 февраля, из-за ситуации с безопасностью.

Авиакомпания не будет летать в воздушном пространстве Украины до 27 февраля, а решение о рейсе 1 марта будет принято позже, добавил представитель SAS.

Кроме того, австрийская авиакомпания Austrian Airlines и шведская Swiss International Air Lines (Swiss) объявили о приостановке большинства рейсов в Украину на фоне роста напряженности в регионе.

Austrian Airlines летает из Вены в Киев, Львов и Одессу. В пресс-службе авиакомпании сообщили avianews.com, что останавливают рейсы в Киев и Одессу до конца февраля. Рейсы Вена-Львов авиакомпания продолжит в обычном режиме, отметили в пресс-службе.

Swiss приостановит полеты по своему единственному маршруту в Украину Киев-Цюрих с 21 по 28 февраля, рассказали avianews.com в пресс-службе авиакомпании. В авиакомпании подчеркнули, что также отказались от использования воздушного пространства Украины для транзитных рейсов.

Что предшествовало: Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила все рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля.

Также стало известно об инциденте, когда самолет Lufthansa не вылетел в Украину из-за страха экипажа перед возможным развитием войны.

Lufthansa объяснила приостановку всех рейсов в столицу Украины с 21 по 28 февраля ситуацией с коронавирусом.