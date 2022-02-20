Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Авиакомпании SAS, Austrian Airlines и Swiss отменили рейсы в Украину

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 февраля 2022, 18:26
Авиакомпании SAS, Austrian Airlines и Swiss отменили рейсы в Украину
Самолеты Lufthansa, Austrian Airlines и Swiss. Фото: Lufthansa Group

Авиакомпании SAS, Austrian Airlines и Swiss отменили рейсы в Украину из-за угроз безопасности.

Источник: Reuters со ссылкой на представителя SAS, avianews.com

Детали: Скандинавская авиакомпания SAS (SAS.ST) отменила еженедельный рейс Осло-Киев во вторник, 22 февраля, из-за ситуации с безопасностью.

Реклама:

Авиакомпания не будет летать в воздушном пространстве Украины до 27 февраля, а решение о рейсе 1 марта будет принято позже, добавил представитель SAS.

Кроме того, австрийская авиакомпания Austrian Airlines и шведская Swiss International Air Lines (Swiss) объявили о приостановке большинства рейсов в Украину на фоне роста напряженности в регионе.

Austrian Airlines летает из Вены в Киев, Львов и Одессу. В пресс-службе авиакомпании сообщили avianews.com, что останавливают рейсы в Киев и Одессу до конца февраля. Рейсы Вена-Львов авиакомпания продолжит в обычном режиме, отметили в пресс-службе.

ВИДЕО ДНЯ

Swiss приостановит полеты по своему единственному маршруту в Украину Киев-Цюрих с 21 по 28 февраля, рассказали avianews.com в пресс-службе авиакомпании. В авиакомпании подчеркнули, что также отказались от использования воздушного пространства Украины для транзитных рейсов.

Что предшествовало: Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила все рейсы в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля. 

Также стало известно об инциденте, когда самолет Lufthansa не вылетел в Украину из-за страха экипажа перед возможным развитием войны.

Lufthansa объяснила приостановку всех рейсов в столицу Украины с 21 по 28 февраля ситуацией с коронавирусом.

Темы: авиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
авиа
В России упал вертолет ФСБ: экипаж погиб
Самолеты на Житомирщине столкнулись во время маневра разворота, ГБР расследует 3 версии
В Румынии назвали последнее препятствие для обучения украинских пилотов на F-16
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: