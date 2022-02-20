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Постійна рада ОБСЄ проведе спеціальне засідання щодо України

Катерина ТищенкоНеділя, 20 лютого 2022, 21:29
Photothek via Getty Images

Польща, яка зараз головує в ОБСЄ, ініціює проведення спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ через загострення ситуації на сході України.

Джерело: постійний представник Польщі в ОБСЄ Адам Халачинський у Twitter

Дослівно: "За запитом України Польща скличе позачергове засідання Постійної ради ОБСЄ. Я запросив до участі спеціального представника Мікко Кіннунена та керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Вирішення проблем безпеки є основним завданням ОБСЄ".

Деталі: У розміщеному Халачинським листі йдеться, що Україна просила провести термінове засідання Постійної ради ОБСЄ у понеділок, 21 лютого.

Теми: ОБСЄ
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