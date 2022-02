Постійна рада ОБСЄ проведе спеціальне засідання щодо України

Польща, яка зараз головує в ОБСЄ, ініціює проведення спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ через загострення ситуації на сході України.

Джерело: постійний представник Польщі в ОБСЄ Адам Халачинський у Twitter

Upon request of @UKRinOSCE the 🇵🇱 @PLinOSCE will convene an extraordinary meeting of the Permanent Council of the @OSCE. I invited Special Rep @mikko_kinnunen and Chief of @OSCE_SMM to participate. Addressing security concerns is #OSCE’s primary task.#OSCE2022POL pic.twitter.com/SYdPLHb8Zd