Постоянный совет ОБСЕ проведет специальное заседание по Украине

Польша, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, инициирует проведение специального заседания Постоянного совета ОБСЕ из-за обострения ситуации на востоке Украины.

Источник: постоянный представитель Польши в ОБСЕ Адам Халачинский в Twitter

Upon request of @UKRinOSCE the 🇵🇱 @PLinOSCE will convene an extraordinary meeting of the Permanent Council of the @OSCE. I invited Special Rep @mikko_kinnunen and Chief of @OSCE_SMM to participate. Addressing security concerns is #OSCE’s primary task.#OSCE2022POL pic.twitter.com/SYdPLHb8Zd

Реклама: