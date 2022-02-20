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Постоянный совет ОБСЕ проведет специальное заседание по Украине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 февраля 2022, 20:29
Постоянный совет ОБСЕ проведет специальное заседание по Украине
Photothek via Getty Images

Польша, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, инициирует проведение специального заседания Постоянного совета ОБСЕ из-за обострения ситуации на востоке Украины.

Источник: постоянный представитель Польши в ОБСЕ Адам Халачинский в Twitter

Дословно: "По запросу Украины Польша созовет внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ. Я пригласил к участию специального представителя Микко Киннунена и руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Решение проблем безопасности является основной задачей ОБСЕ".

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Детали: В размещенном Халачинским письме говорится, что Украина просила провести срочное заседание Постоянного совета ОБСЕ в понедельник, 21 февраля.

Темы: ОБСЕ
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