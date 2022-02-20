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Можливі напади на ТЦ та станції метро у Москві – США

Катерина ТищенкоНеділя, 20 лютого 2022, 21:09
Можливі напади на ТЦ та станції метро у Москві – США
посольство США у Москві, Anadolu Agency/Getty Images

Посольство США в Росії попередило про можливі напади на торгові центри та станції метро в Москві та Санкт-Петербурзі, а також біля кордону з Україною.

Джерело: Посольство США в РФ, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова у Telegram

Дослівно: "За повідомленнями ЗМІ, мали місце погрози нападу на торгові центри, станції метро та інші місця масового скупчення людей у великих містах, у тому числі в Москві та Санкт-Петербурзі, а також у районах підвищеної напруженості вздовж кордону Росії з Україною".

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Деталі: Громадянам США, які перебувають у Росії, рекомендується слідкувати за новинами у місцевих та міжнародних ЗМІ, уникати скупчення людей, мати при собі американський паспорт із чинною російською візою, а також мати план евакуації з РФ, що не залежить від допомоги уряду США.

Попередження посольства США прокоментувала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

"Питання до посольства США у Москві: а відповідні дані ви російським колегам через партнерські канали передавали? Якщо ні, як це все розуміти?", - запитала вона.

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Теми: СШАРосія
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