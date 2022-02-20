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Возможны нападения на ТЦ и станции метро в Москве – США

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 февраля 2022, 22:09
посольство США в Москве, Anadolu Agency/Getty Images

Посольство США в России предупредило о возможных нападениях на торговые центры и станции метро в Москве и Санкт-Петербурге, а также возле границы с Украиной.

Источник: Посольство США в РФ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram

Дословно: "По сообщениям СМИ, имели место угрозы нападения на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах повышенной напряженности вдоль границы России с Украиной".

Детали: Гражданам США, находящимся в России, рекомендуется следить за новостями в местных и международных СМИ, избегать скопления людей, иметь при себе американский паспорт с действующей российской визой, а также иметь план эвакуации из РФ, не зависящий от помощи правительства США.

Предупреждение посольства США прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это всё понимать?", - спросила она.

Темы: СШАРосcия


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