Окупанти обстріляли Луганськ із важкого озброєння – штаб ООС
Російсько-окупаційні війська обстріляли Луганськ із важкого озброєння.
Джерело: пресцентр ООС
Дослівно: "Російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію – відкрили вогонь з важкого озброєння по населеному пункту Луганськ".
Деталі: Обстріл стався близько 21 години з району населеного пункту Лобачеве в напрямку Луганська.
У штабі ООС підкреслили, що це провокація з метою звинувачення українських військових.
"Командування операції Об’єднаних сил офіційно повідомляє, що підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються Мінських домовленостей, та норм міжнародного гуманітарного права. Відтак, заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна – окупант", - йдеться в повідомленні.
"За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів", - заявили в штабі ООС.
Водночас у луганських пабліках користувачі пишуть, що в Луганську тихо. Російські ЗМІ та сепаратитські ЗМІ ОРЛО також не повідомляють про обстріл Луганська.