Окупанти обстріляли Луганськ із важкого озброєння – штаб ООС

Російсько-окупаційні війська обстріляли Луганськ із важкого озброєння.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію – відкрили вогонь з важкого озброєння по населеному пункту Луганськ".

Деталі: Обстріл стався близько 21 години з району населеного пункту Лобачеве в напрямку Луганська.

У штабі ООС підкреслили, що це провокація з метою звинувачення українських військових.

"Командування операції Об’єднаних сил офіційно повідомляє, що підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються Мінських домовленостей, та норм міжнародного гуманітарного права. Відтак, заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна – окупант", - йдеться в повідомленні.

"За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів", - заявили в штабі ООС.

Водночас у луганських пабліках користувачі пишуть, що в Луганську тихо. Російські ЗМІ та сепаратитські ЗМІ ОРЛО також не повідомляють про обстріл Луганська.