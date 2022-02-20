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Оккупанты обстреляли Луганск из тяжелого вооружения – штаб ООС

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 февраля 2022, 21:53
Оккупанты обстреляли Луганск из тяжелого вооружения – штаб ООС
скриншот видео ООС

Российско-оккупационные войска обстреляли Луганск из тяжелого вооружения.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию – открыли огонь из тяжелого вооружения по населенному пункту Луганск".

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Детали: Обстрел произошел около 21 часа из района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска.

В штабе ООС подчеркнули, что это провокация с целью обвинения украинских военных.

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"Командование операции Объединенных сил официально сообщает, что подразделения Объединенных сил неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права. Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных Сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна – оккупант", - говорится в сообщении.

"При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов", - заявили в штабе ООС.

В то же время, в луганских пабликах пользователи пишут, что в Луганске тихо. Российские СМИ и сепаратитские СМИ ОРЛО также не сообщают об обстреле Луганска.

Темы: Луганск
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