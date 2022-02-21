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Нові супутникові знімки свідчать про активність військ Росії біля кордону України – CNN

"Європейська правда"Понеділок, 21 лютого 2022, 08:38
Супутниковий знімок компанії Maxar, CNN

Нові супутникові знімки, зроблені 20 лютого, свідчать про посилену активність російських військ, розміщених поруч з північно-східним кордоном України з Росією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN, наводячи дані від приватної компанії Maxar.

За оцінкою компанії, яка вже деякий час відстежує переміщення російських військ поруч з українським кордоном, "на північний захід від Білгорода та біля Солоти і Валуйок у Росії спостерігаються численні нові розгортання сил на місцевості".

 

Ці території розташовані за близько 35 км від кордону.

"Ця активність відрізняється від розгортання підрозділів, які спостерігались раніше… Донедавна вони розміщувалися на або поруч із гарнізонами та навчальними полігонами. Зараз (у неділю) більшість підрозділів і допоміжного спорядження у Солоті від’їхали, і по всьому району можна бачити сліди транспортних засобів і конвої бронетехніки", - зазначає компанія.

У місцях, де ще минулої неділі розміщувалися значні сили, їх майже не залишилося. 

Деяку військову техніку помітили на схід від Валуйок, приблизно за 15 км від кордону з Україною. 

CNN окремо встановив геолокацію кількох відео, що з’явились у мережі на вихідних, на яких видно рух великих колон з танками, гаубицями й бронетехнікою в районі Білгорода.

Нагадаємо, після телефонних розмов президента Франції Еммануеля Макрона з Путіним і Байденом стало відомо, що останні в цілому згодні спробувати підготувати безпековий саміт на найвищому рівні за участі України, Росії та союзників. У Білому домі наголосили, що це буде можливо виключно за умови, що до того часу Кремль не почне вторгнення в Україну. 

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Теми: війнаРосіязброяУкраїна
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