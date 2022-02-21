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Новые спутниковые снимки свидетельствуют об активности войск России у границы Украины – CNN

"Европейская правда"Понедельник, 21 февраля 2022, 07:38
Новые спутниковые снимки свидетельствуют об активности войск России у границы Украины – CNN
Спутниковый снимок компании Maxar, CNN

Новые спутниковые снимки, сделанные 20 февраля, свидетельствуют об усиленной активности российских войск, расположенных рядом с северо-восточной границей Украины с Россией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN, приводя данные от частной компании Maxar.

По оценке компании, которая уже некоторое время отслеживает перемещение российских войск рядом с украинской границей, "к северо-западу от Белгорода и вблизи Солоты и Валуек в России наблюдаются многочисленные новые развертывания сил на местности".

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Эти территории расположены в порядка 35 км от границы.

"Эта активность отличается от развертывания подразделений, которые наблюдались раньше... До недавнего времени они размещались на или рядом с гарнизонами и учебными полигонами. Сейчас (в воскресенье) большинство подразделений и вспомогательного снаряжения в Солоте отбыли, и по всему району можно видеть следы передвижения транспортных средств и конвои бронетехники", - отмечает компания.

В местах, где еще в прошлое воскресенье размещались значительные силы, их почти не осталось.

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Некоторую военную технику заметили к востоку от Валуек, примерно в 15 км от границы с Украиной.

CNN отдельно установил геолокацию нескольких видео, появившихся в сети на выходных, на которых видно движение больших колонн с танками, гаубицами и бронетехникой в ​​районе Белгорода.

Напомним, после телефонных разговоров президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным и Байденом стало известно, что последние в целом согласны попытаться подготовить саммит по вопросам безопасности на самом высоком уровне с участием Украины, России и союзников. В Белом доме подчеркнули, что это будет возможно исключительно при условии, что к тому времени Кремль не начнет вторжение в Украину.

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Темы: войнаРосcияоружиеУкраина
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