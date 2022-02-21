Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Новые спутниковые снимки свидетельствуют об активности войск России у границы Украины – CNN

"Европейская правда"Понедельник, 21 февраля 2022, 08:38
Спутниковый снимок компании Maxar, CNN

Новые спутниковые снимки, сделанные 20 февраля, свидетельствуют об усиленной активности российских войск, расположенных рядом с северо-восточной границей Украины с Россией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN, приводя данные от частной компании Maxar.

По оценке компании, которая уже некоторое время отслеживает перемещение российских войск рядом с украинской границей, "к северо-западу от Белгорода и вблизи Солоты и Валуек в России наблюдаются многочисленные новые развертывания сил на местности".

 

Эти территории расположены в порядка 35 км от границы.

"Эта активность отличается от развертывания подразделений, которые наблюдались раньше... До недавнего времени они размещались на или рядом с гарнизонами и учебными полигонами. Сейчас (в воскресенье) большинство подразделений и вспомогательного снаряжения в Солоте отбыли, и по всему району можно видеть следы передвижения транспортных средств и конвои бронетехники", - отмечает компания.

В местах, где еще в прошлое воскресенье размещались значительные силы, их почти не осталось.

Некоторую военную технику заметили к востоку от Валуек, примерно в 15 км от границы с Украиной.

CNN отдельно установил геолокацию нескольких видео, появившихся в сети на выходных, на которых видно движение больших колонн с танками, гаубицами и бронетехникой в ​​районе Белгорода.

Напомним, после телефонных разговоров президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным и Байденом стало известно, что последние в целом согласны попытаться подготовить саммит по вопросам безопасности на самом высоком уровне с участием Украины, России и союзников. В Белом доме подчеркнули, что это будет возможно исключительно при условии, что к тому времени Кремль не начнет вторжение в Украину.

Читайте также: Мюнхенская не измена: как Путин объединил мир вокруг Украины и какие шаги готовит Запад.

Темы: войнаРосcияоружиеУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Кремле заявили, что с Путиным переговорит Эрдоган

Данилов: Украина может призвать 36 тысяч резервистов

СНБО предлагает чрезвычайное положение по всей Украине

В приграничных районах Украины вводят дополнительные режимные ограничения

Блогер Дудь о вторжении РФ в Украину: Эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал

Генсек ООН: Российские войска на востоке Украины – не миротворцы

Все новости...
ЦОС: 150-тысячного войска РФ недостаточно для захвата Украины, есть гибридные сценарии
Провокация: ФСБ заявила об обстреле из Украины, Пограничная служба официально опровергает
Кулеба назвал оптимальный формат переговоров по российскому кризису
Последние новости
15:17
Главарь ОРДО о возможных планах захватить всю Донетчину: Еще не на том этапе
15:05
Кубраков обвинил Порошенко в блокировании решения Совета по поддержке авиаперевозок
15:02
обновлено от 14:13, фотоРоссия начала эвакуацию дипломатов из Украины
14:58
Как будет работать банковская система в случае чрезвычайного положения – объяснение НБУ
14:55
фото"Мариуполь – это Украина, не надо нас освобождать": жители вышли на митинг
14:53
В Минздраве и Минобразования опровергли фейки об эвакуации украинских больниц и учебных заведений
14:49
Кличко рассказал, как будет жить Киев во время чрезвычайного положения
14:29
Чрезвычайное положение не будет влиять на жизнь людей и работу бизнеса - Шмыгаль
14:18
Рада разрешила оперативно выделять средства из бюджета на армию
14:14
Наши люди не покупают гречку, а покупают боеприпасы – заместитель главы Нацполиции
Все новости...