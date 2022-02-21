Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президентка Єврокомісії проти "санкцій на випередження", як закликав Зеленський

"Європейська правда"Понеділок, 21 лютого 2022, 08:44
Президентка Єврокомісії проти санкцій на випередження, як закликав Зеленський
Урсула фон дер Ляєн, Getty Images

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що не погоджується з ідеєю "санкцій на випередження" проти Росії за її погрози силою Україні, тому що так вони перестануть бути фактором стримування. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

В ефірі ARD Урсула фон дер Ляєн розкрила деякі деталі санкцій, підготовлених на випадок вторгнення Росії в Україну. 

Реклама:

За її словами, РФ буде відрізана від міжнародних фінансових ринків та втратить доступ до "усіх товарів, які ми виробляємо, що потрібні Росії для модернізації і диверсифікації її економіки -  у сферах, де ми займаємо домінуючу позицію і цим товарам немає заміни".

Вона зазначила, що цей пакет буде застосований після нової агресії РФ, непрямо відповівши на заклик Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки застосувати санкції на випередження.

"Ми повинні залишати Росії шанс повернутися до дипломатії, за стіл переговорів. Це вікно ще відкрите", - сказала Урсула фон дер Ляєн. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки 19 лютого президент України Володимир Зеленський закликав до превентивних санкцій для стримування РФ та заявив, що вони не матимуть сенсу, якщо вони будуть застосовані вже після російського вторгнення.

Читайте також: Мюнхенська не зрада: як Путін об'єднав світ навколо України та які кроки готує Захід.

Теми: санкціїРосіяЄСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
санкції
Криптогігант Binance розглядає можливість повного виходу з Росії
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Зеленський анонсував "потужний вересень": Україну чутиме Глобальний Південь
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: