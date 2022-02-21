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Президент Еврокомиссии против "санкций на опережение", как призвал Зеленский

"Европейская правда"Понедельник, 21 февраля 2022, 08:44
Президент Еврокомиссии против санкций на опережение, как призвал Зеленский
Урсула фон дер Ляен, фото Getty Images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что не согласна с идеей "санкций на опережение" против России из-за её угроз силой Украине, потому что так они перестанут быть фактором сдерживания.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В эфире ARD Урсула фон дер Ляйен раскрыла некоторые детали санкций, подготовленных на случай вторжения России в Украину.

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По её словам, РФ будет отрезана от международных финансовых рынков и потеряет доступ ко "всем товарам, которые мы производим, которые нужны России для модернизации и диверсификации её экономики - в сферах, где мы занимаем доминирующую позицию и этим товарам нет замены".

Она отметила, что этот пакет будет применен после новой агрессии РФ, косвенно ответив на призыв Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности применить санкции на опережение.

"Мы должны оставить России шанс вернуться к дипломатии, за стол переговоров. Это окно еще открыто", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

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Напомним, в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал к превентивным санкциям для сдерживания РФ и заявил, что они не будут иметь смысла, если они будут применены уже после российского вторжения.

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Темы: санкцииРосcияЕСвойна
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