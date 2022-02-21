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Під посольством Росії у Києві проходить акція на підтримку політв’язнів

Альона Мазуренко Понеділок, 21 лютого 2022, 09:44
Під посольством Росії у Києві проходить акція на підтримку політв’язнів
фото: Дмитра Ларіна, УП

Біля посольства Російської Федерації у Києві проходить акція на підтримку кримських політв’язнів.

Джерело: Facebook-сторінка акції на підтримку кримських політв’язнів

Деталі: Перед посольством Російської Федерації у Києві встановили 11 зламаних дверей — як символ 11 зламаних життів громадянських журналістів, кримських татар.

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фото дмитра Ларіна, УП

Так, російські спецслужби приходять до них під ранок, близько п’ятої, коли люди особливо беззахисні й ніхто не прийде на допомогу.

Дослівно: "Вони не стукають в двері, а ламають їх. Як ламають життя сімей, що лишаються без батька й чоловіка на багато років. О цій порі ніхто не чує голос політв’язнів. Ми маємо стати їх голосами, щоб світ почув про них правду".

 
фото дмитра Ларіна, УП

Деталі: Під час акції, що ініційована в рамках міжнародного проєкту "Крим, 5-та ранку", пройдуть читання однойменної п’єси лідерами думок, такими як Тарас Тополя, фронтмен гурту "Антитіла", солістки групи Dakh Daughters, Наталія Галаневич та Анна Нікітіна, та інші.

ВІДЕО ДНЯ

Акція на підтримку політв’язнів пройшла під час Тижня спротиву окупації Криму та продовжиться у Варшаві й Берліні.

 
фото дмитра Ларіна, УП

Від початку тимчасової окупації Криму Росією понад сотня активістів, насамперед кримські татари зазнали переслідувань з боку окупаційної влади за свою громадянську позицію.

 
фото дмитра Ларіна, УП
 
фото дмитра Ларіна, УП

Теми: кримські татариакціїРосіяокупація
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