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Под посольством России в Киеве проходит акция в поддержку политзаключенных

Мазуренко Алена Понедельник, 21 февраля 2022, 10:44
фото: Дмитрия Ларина, УП

Возле посольства Российской Федерации в Киеве проходит акция в поддержку крымских политзаключенных.

Источник: Facebook-страница акции

Детали: Возле посольства Российской Федерации в Киеве установили 11 сломанных дверей – как символ 11 сломанных жизней гражданских журналистов, крымских татар.

 
ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Отмечается, что российские спецслужбы приходят под утро, около пяти, когда люди особенно беззащитны и никто не придет на помощь.

Дословно: "Они не стучат в дверь, а ломают ее. Как ломают жизнь семей, остающихся без отца и мужа на много лет. В это время никто не слышит голос политзаключенных. Мы должны стать их голосами, чтобы мир услышал о них правду".

 
ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Детали: Во время акции, инициированной в рамках международного проекта "Крым, 5 утра", пройдет чтение одноименной пьесы лидерами мнений, такими как Тарас Тополя, фронтмен группы "Антитела", солистки группы Dakh Daughters, Натальи Галаневич и Анны Никитиной и другими.

 
ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Акция в поддержку политзаключенных прошла во время Недели сопротивления оккупации Крыма и продолжится в Варшаве и Берлине.

С начала временной оккупации Крыма Россией более сотни активистов, прежде всего крымские татары подверглись преследованиям со стороны оккупационных властей за свою гражданскую позицию.

 
ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП
 
ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Темы: крымские татарыакцииРосcияоккупация


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