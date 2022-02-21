Под посольством России в Киеве проходит акция в поддержку политзаключенных

Возле посольства Российской Федерации в Киеве проходит акция в поддержку крымских политзаключенных.

Источник: Facebook-страница акции

Детали: Возле посольства Российской Федерации в Киеве установили 11 сломанных дверей – как символ 11 сломанных жизней гражданских журналистов, крымских татар.

ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Отмечается, что российские спецслужбы приходят под утро, около пяти, когда люди особенно беззащитны и никто не придет на помощь.

Дословно: "Они не стучат в дверь, а ломают ее. Как ломают жизнь семей, остающихся без отца и мужа на много лет. В это время никто не слышит голос политзаключенных. Мы должны стать их голосами, чтобы мир услышал о них правду".

ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Детали: Во время акции, инициированной в рамках международного проекта "Крым, 5 утра", пройдет чтение одноименной пьесы лидерами мнений, такими как Тарас Тополя, фронтмен группы "Антитела", солистки группы Dakh Daughters, Натальи Галаневич и Анны Никитиной и другими.

ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Акция в поддержку политзаключенных прошла во время Недели сопротивления оккупации Крыма и продолжится в Варшаве и Берлине.

С начала временной оккупации Крыма Россией более сотни активистов, прежде всего крымские татары подверглись преследованиям со стороны оккупационных властей за свою гражданскую позицию.

ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП