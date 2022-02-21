Путін скликає Радбез Росії
Понеділок, 21 лютого 2022, 11:21
Президент РФ Володимир Путін проведе у понеділок велике засідання Ради безпеки Росії.
Джерело: прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, російське видання РИА Новости
Пряма мова: "Президент Путін збере засідання Ради Безпеки Росії. Це велика Рада Безпеки".
Деталі: За словами Пєскова, це нерегулярне засідання.
Тему засідання Пєсков пообіцяв повідомити пізніше.
Востаннє президент Росії проводив засідання із постійними членами Радбезу 18 лютого.
Також у Путіна 21 лютого заплановано кілька міжнародних телефонних розмов. Одна із них — із президентом Франції Емманюелем Макроном.