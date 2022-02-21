Путін скликає Радбез Росії

Президент РФ Володимир Путін проведе у понеділок велике засідання Ради безпеки Росії.

Джерело: прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, російське видання РИА Новости

Пряма мова: "Президент Путін збере засідання Ради Безпеки Росії. Це велика Рада Безпеки".

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Деталі: За словами Пєскова, це нерегулярне засідання.

Тему засідання Пєсков пообіцяв повідомити пізніше.

Востаннє президент Росії проводив засідання із постійними членами Радбезу 18 лютого.

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Також у Путіна 21 лютого заплановано кілька міжнародних телефонних розмов. Одна із них — із президентом Франції Емманюелем Макроном.