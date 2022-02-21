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Путин созывает Совбез России

Алена МазуренкоПонедельник, 21 февраля 2022, 10:21
Путин созывает Совбез России
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО GETTY IMAGES

Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник большое заседание Совета безопасности России.

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российское издание РИА Новости

Прямая речь: "Президент Путин соберет заседание Совета Безопасности России. Это большой Совет Безопасности".

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Детали: По словам Пескова, это нерегулярное заседание.

Тему заседания он пообещал сообщить позже.

В последний раз президент России проводил заседание с постоянными членами Совбеза 18 февраля.

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Также у Путина 21 февраля запланировано несколько международных телефонных разговоров. Один из них – с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Темы: ПутинРосcиявойнаУкраина
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