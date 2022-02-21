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Кремль "не виключає подальших контактів" Путіна та Байдена

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 лютого 2022, 10:26
Кремль не виключає подальших контактів Путіна та Байдена
ПУТІН І БАЙДЕН, ФОТО: AFP/GETTY IMAGES

У Кремлі заявляють, що не відкидають можливості контактів президента РФ Володимира Путіна та президента США Джо Байдена, за необхідності лідери держав можуть їх оперативно узгодити.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитують "РИА" Новости

Пряма мова: "Звичайно, ми не виключаємо (можливість контактів). При необхідності, безумовно, президенти Росії та США будь-якої миті можуть ухвалити рішення про контакти чи телефонні, чи особисті. Це вже буде їхнє рішення".

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Деталі: При цьому Пєсков уточнив, що зараз рано говорити про організацію будь-яких зустрічей.

"Зустріч можлива, якщо це вважатимуть за доцільне глави держав. Зараз є чітке, конкретне розуміння необхідності продовження діалогу на рівні міністрів (іноземних справ - ред.)", - наголосив прессекретар президента РФ.

Теми: РосіяПутінБайден
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