Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кремль "не исключает дальнейших контактов" Путина и Байдена

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 февраля 2022, 10:26
Кремль не исключает дальнейших контактов Путина и Байдена
ПУТИН И БАЙДЕН, ФОТО: AFP/GETTY IMAGES

В Кремле заявиляют, что не исключают возможность контактов президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена, при необходимости лидеры государств могут их оперативно согласовать.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют "РИА" Новости

Прямая речь: "Конечно, мы не исключаем (возможность контактов). При необходимости, безусловно, президенты России и США в любой момент могут принять решение о контактах или телефонных, или личных. Это уже будет их решение".

Реклама:

Детали: При этом Песков уточнил, что на данный момент рано говорить об организации каких-либо встреч.

"Встреча возможна, если это посчитают целесообразным главы государств. Сейчас есть четкое, конкретное понимание о необходимости продолжения диалога на уровне министров (иностранных дел - ред.)", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Темы: РосcияПутинБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
Пришли, угрожали расстрелять: СМИ показали, как выглядит могила Пригожина
К Реестру убытков Украины от войны присоединилась Швейцария
Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: