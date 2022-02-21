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Кремль "не исключает дальнейших контактов" Путина и Байдена

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 февраля 2022, 11:26
ПУТИН И БАЙДЕН, ФОТО: AFP/GETTY IMAGES

В Кремле заявиляют, что не исключают возможность контактов президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена, при необходимости лидеры государств могут их оперативно согласовать.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют "РИА" Новости

Прямая речь: "Конечно, мы не исключаем (возможность контактов). При необходимости, безусловно, президенты России и США в любой момент могут принять решение о контактах или телефонных, или личных. Это уже будет их решение".

Детали: При этом Песков уточнил, что на данный момент рано говорить об организации каких-либо встреч.

"Встреча возможна, если это посчитают целесообразным главы государств. Сейчас есть четкое, конкретное понимание о необходимости продолжения диалога на уровне министров (иностранных дел - ред.)", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Темы: РосcияПутинБайден


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