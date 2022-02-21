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В Кремлі кажуть про неясність планів щодо саміту РФ-США, який анонсував Макрон

"Європейська правда"Понеділок, 21 лютого 2022, 12:34

У Кремлі заявили, що з приводу зустрічі президента РФ Владіміра Путіна та президента США Джо Байдена конкретних планів немає, але це потенційно можливо, якщо лідери так вирішать. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє російське інформагентство ТАСС.

Коментуючи повідомлення Єлисейського палацу про те, що і Путін, і Байден погодилися на пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона провести саміт з питань безпеки й стратегічної стабільності у Європі, Пєсков сказав, що є "предметне розуміння, що необхідно продовжувати контакти на рівні міністрів", а про конкретні плани "з організації якихось самітів говорити поки передчасно". 

"Зустріч можлива, якщо це вважатимуть за потрібне лідери країн. Зараз є чітке, конкретне розуміння про необхідність продовження діалогу на рівні міністрів. Ми виходимо з того, що на цьому тижні можлива зустріч Лаврова з американським колегою. Також не виключені контакти міністрів Росії і Франції", - сказав Пєсков.

Він додав, що за необхідності лідери "у будь-який момент можуть прийняти рішення про контакти, або телефонні, або особисті". 

Нагадаємо, після телефонних розмов президента Франції Еммануеля Макрона з Путіним і Байденом Єлисейський палац повідомив, що останні в цілому згодні спробувати підготувати безпековий саміт на найвищому рівні за участі України, Росії та союзників. 

У Білому домі підтвердили таку готовність Байдена і наголосили, що це буде можливо виключно за умови, що до того часу Кремль не почне вторгнення в Україну. 

Теми: РосіяФранція
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