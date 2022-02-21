В Кремле говорят о неясности планов по саммиту РФ-США, который анонсировал Макрон

В Кремле заявили, что по поводу встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена конкретных планов нет, но это возможно, если лидеры так решат.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает российское информагентство ТАСС.

Комментируя сообщение Елисейского дворца о том, что и Путин, и Байден согласились с предложением президента Франции Эммануэля Макрона провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе, Песков сказал, что есть "предметное понимание, что необходимо продолжать контакты на уровне министров", а о конкретных планах "по организации каких-то саммитов говорить пока преждевременно".

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"Встреча возможна, если это сочтут нужным лидеры стран. Сейчас есть четкое, конкретное понимание необходимости продолжения диалога на уровне министров. Мы исходим из того, что на этой неделе возможна встреча Лаврова с американским коллегой. Также не исключены контакты министров России и Франции", – сказал Песков.

Он добавил, что при необходимости лидеры "в любой момент могут принять решение о контактах, либо телефонные, либо личные".

Напомним, после телефонных разговоров президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным и Байденом Елисейский дворец сообщил, что последние в целом согласны попытаться подготовить саммит по безопасности на самом высоком уровне при участии Украины, России и союзников.

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В Белом доме подтвердили такую ​​готовность Байдена и подчеркнули, что это будет возможно исключительно при условии, что к тому времени Кремль не начнет вторжение в Украину.