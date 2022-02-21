В Кремле говорят о неясности планов по саммиту РФ-США, который анонсировал Макрон

В Кремле заявили, что по поводу встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена конкретных планов нет, но это возможно, если лидеры так решат.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает российское информагентство ТАСС.

Комментируя сообщение Елисейского дворца о том, что и Путин, и Байден согласились с предложением президента Франции Эммануэля Макрона провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе, Песков сказал, что есть "предметное понимание, что необходимо продолжать контакты на уровне министров", а о конкретных планах "по организации каких-то саммитов говорить пока преждевременно".

"Встреча возможна, если это сочтут нужным лидеры стран. Сейчас есть четкое, конкретное понимание необходимости продолжения диалога на уровне министров. Мы исходим из того, что на этой неделе возможна встреча Лаврова с американским коллегой. Также не исключены контакты министров России и Франции", – сказал Песков.

Он добавил, что при необходимости лидеры "в любой момент могут принять решение о контактах, либо телефонные, либо личные".

Напомним, после телефонных разговоров президента Франции Эммануэля Макрона с Путиным и Байденом Елисейский дворец сообщил, что последние в целом согласны попытаться подготовить саммит по безопасности на самом высоком уровне при участии Украины, России и союзников.

В Белом доме подтвердили такую ​​готовность Байдена и подчеркнули, что это будет возможно исключительно при условии, что к тому времени Кремль не начнет вторжение в Украину.