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ЄС розгорне в Україні дорадчу військову місію – Кулеба

"Європейська правда"Понеділок, 21 лютого 2022, 12:16
ЄС розгорне в Україні дорадчу військову місію – Кулеба
фото Getty Images

Київ і Брюссель досягли принципової домовленості щодо розгортання дорадчої військової місії ЄС в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" заявив глава МЗС України Дмитра Кулеба після засідання Ради ЄС у Брюсселі.

"Ми домовилися, що ЄС розгорне в Україні дорадчу тренувальну військову місію. Параметри цієї місії, час її розгортання ще будуть уточнюватися, але принципове рішення ухвалене, і це буде важливий політичний сигнал про збільшення присутності Європейського союзу в Україні, про початок такого співробітництва саме у військовій сфері" - сказав Кулеба.

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Він наголосив, що місія дубе дорадчо-тренувальною, про бойові підрозділи не йдеться.

"Але надзвичайно важливо, що ця ініціатива дійшла до свого логічного завершення" - сказав міністр.

Нагадаємо, у жовтні минулого року в Європейському Союзі підтвердили, що розглядають питання започаткування нової військово-навчальної місії в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

ЄС наразі створив дві цивільні місії в Україні, найбільша з яких – Консультативна місія Європейського Союзу, у якій працюють 300 осіб у Києві та чотирьох інших містах України з завданням реформувати сектор цивільної безпеки.

Теми: ЄСЗбройні силиУкраїнаКулеба Дмитро
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