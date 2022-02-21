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ЕС развернет в Украине совещательную военную миссию – Кулеба

"Европейская правда"Понедельник, 21 февраля 2022, 12:16
ЕС развернет в Украине совещательную военную миссию – Кулеба
фото Getty Images

Киев и Брюссель достигли принципиальной договоренности о развертывании совещательной военной миссии ЕС в Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Мы договорились, что ЕС развернет в Украине совещательную тренировочную военную миссию. Параметры этой миссии, время ее развертывания еще будут уточняться, но принципиальное решение принято, и это будет важный политический сигнал об увеличении присутствия Европейского союза в Украине, о начале такого сотрудничества именно в военной сфере" - сказал Кулеба.

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Он подчеркнул, что миссия будет совещательно-тренировочной, о боевых подразделениях речь не идет.

"Но очень важно, что эта инициатива дошла до своего логического завершения" - сказал министр.

Напомним, в октябре прошлого года в Европейском Союзе подтвердили, что рассматривают вопросы создания новой военно-учебной миссии в Украине.

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ЕС создал две гражданские миссии в Украине, крупнейшая из которых – Консультативная миссия Европейского Союза, в которой работают 300 человек в Киеве и четырех других городах Украины с задачей реформировать сектор гражданской безопасности.

Темы: ЕСВооруженные силыУкраинаКулеба Дмитрий
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