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Провокація: ФСБ заявила про обстріл з України, Прикордонна служба офіційно спростовує

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 лютого 2022, 13:17
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Російська спецслужба заявила про влучання українського снаряда в пункт прикордонної служби ФСБ у Ростовській області, Державна прикордонна служба України офіційно наголошує, що це свідома провокація.

Джерело: повідомлення ФСБ РФ, яке цитує РИА "Новости", відео в Твіттері РБК, Держприкордонслужба України

Дослівно реліз ФСБ: "Двадцять першого лютого о 9:50 випущеним з території України снарядом невстановленого зразка повністю зруйновано місце несення служби прикордонних нарядів <...>, розташоване на відстані близько 150 метрів від російсько-українського кордону".

Деталі: Водночас, на відео від ФСБ РФ, не видно жодної інфраструктури, крім зруйнованої одноповерхової будівлі серед дерев.

Державна прикордонна служба заявляє, що повідомлення ФСБ РФ про нібито обстріл з території України, - відверта провокація.

Зокрема, не зазначається точне місце, де це відбулося, окрім як за 150 метрів від російсько-українського кордону в межах Ростовської області.

Дослівно ДПСУ: "Відмітимо, що Ростовська область межує як з контрольованою українською владою територією в межах Луганської області, так і з неконтрольованою ділянкою українського кордону, протяжність якої понад 400 км.

Наголосимо, інформування підрозділів ДПСУ від співробітників ПС ФСБ РФ про якісь нестандартні ситуації не надходило.

В той же час, окремі джерела на які посилаються російські ресурси зазначають, що мова може йти про територію, яка розташована поряд неконтрольованої Україною ділянки кордону, в Неклинівському районі Ростовської області".

Чому це важливо: Противник продовжує використовувати пропаганду для ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України та нагнітання ситуації.

Стосовно нинішньої провокації в штабі ООС наголошують, що артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають в районах відведення. Відтак, враховуючи технічні характеристики наявних на озброєнні ЗСУ артилерійських систем, ураження зазначеного "господарського приміщення" є неможливим.

Крім цього, російськими ЗМІ повідомляється про різке загострення ситуації поблизу українсько-російського кордону. Офіційно повідомляється, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на своїх позиціях, дотримуються Мінських домовленостей та не проводять жодних наступальних дій.

За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів.

Теми: РосіяПрикордонна служба
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