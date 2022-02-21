Провокация: ФСБ заявила об обстреле из Украины, Пограничная служба официально опровергает

Российская спецслужба заявила о попадании украинского снаряда в пункт пограничной службы ФСБ в Ростовской области, Государственная пограничная служба Украины официально подчеркивает, что это сознательная провокация.

Источник: сообщение ФСБ РФ, цитируемое РИА "Новости", видео в Твиттере РБК, Госпогранслужба Украины

Дословно релиз ФСБ: "Двадцать первого февраля в 9:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов, расположенное на расстоянии около 150 метров от российско-украинской границы".

Детали: В то же время, на видео от ФСБ РФ, не видно никкой инфраструктуры, кроме разрушенного одноэтажного здания среди деревьев.

Видео от ФСБ, на котором, по версии ведомства, показано относящееся к пограничной инфраструктуре здание, разрушенное снарядом, прилетевшим со стороны границы с Украиной. На кадрах не видно никакой инфраструктуры, кроме разрушенного одноэтажного строения в окружении деревьев. pic.twitter.com/EQcoX6RHEa — РБК (@ru_rbc) February 21, 2022

Государственная пограничная служба заявляет, что сообщение ФСБ РФ о якобы обстреле с территории Украины, - откровенная провокация.

В частности, не указывается точное место, где это произошло, кроме как "в 150 метрах от российско-украинской границы в пределах Ростовской области".

Дословно ГПСУ: "Отметим, что Ростовская область граничит как с контролируемой украинскими властями территорией в пределах Луганской области, так и с неконтролируемым участком украинской границы, протяженность которой более 400 км.

Отметим, подразделения ГПСУ не получали от сотрудников ВС ФСБ РФ информации о каких-либо нестандартных ситуациях.

В то же время, отдельные источники, на которые ссылаются российские ресурсы, отмечают, что речь может идти о территории, расположенной рядом с неконтролируемым Украиной участка границы, в Неклиновском районе Ростовской области".