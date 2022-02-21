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Провокация: ФСБ заявила об обстреле из Украины, Пограничная служба официально опровергает

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 февраля 2022, 12:17
Провокация: ФСБ заявила об обстреле из Украины, Пограничная служба официально опровергает
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Российская спецслужба заявила о попадании украинского снаряда в пункт пограничной службы ФСБ в Ростовской области, Государственная пограничная служба Украины официально подчеркивает, что это сознательная провокация.

Источник: сообщение ФСБ РФ, цитируемое РИА "Новости", видео в Твиттере РБК, Госпогранслужба Украины

Дословно релиз ФСБ: "Двадцать первого февраля в 9:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов, расположенное на расстоянии около 150 метров от российско-украинской границы".

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Детали: В то же время, на видео от ФСБ РФ, не видно никкой инфраструктуры, кроме разрушенного одноэтажного здания среди деревьев.

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Государственная пограничная служба заявляет, что сообщение ФСБ РФ о якобы обстреле с территории Украины, - откровенная провокация.

В частности, не указывается точное место, где это произошло, кроме как "в 150 метрах от российско-украинской границы в пределах Ростовской области".

Дословно ГПСУ: "Отметим, что Ростовская область граничит как с контролируемой украинскими властями территорией в пределах Луганской области, так и с неконтролируемым участком украинской границы, протяженность которой более 400 км.

Отметим, подразделения ГПСУ не получали от сотрудников ВС ФСБ РФ информации о каких-либо нестандартных ситуациях.

В то же время, отдельные источники, на которые ссылаются российские ресурсы, отмечают, что речь может идти о территории, расположенной рядом с неконтролируемым Украиной участка границы, в Неклиновском районе Ростовской области".

Почему это важно: Противник продолжает использовать пропаганду для ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и нагнетания ситуации.

Относительно нынешней провокации в штабе ООС отмечают, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил отведены. Следовательно, учитывая технические характеристики имеющихся на вооружении ВСУ артиллерийских систем, поражение указанного "хозяйственного помещения" невозможно.

Кроме этого, российские СМИ сообщают о резком обострении ситуации вблизи украинско-российской границы. Официально сообщается, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на своих позициях, соблюдают Минские договоренности и не проводят никаких наступательных действий.

При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов.

Темы: РосcияПограничная служба
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