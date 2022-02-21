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Спецрежим поліції продовжили

Роман ПетренкоПонеділок, 21 лютого 2022, 12:25
Спецрежим поліції продовжили
клименко, фото: нацполіція

Посилений режим несення служби поліцейськими в Україні продовжено до 26 лютого.

Джерело: глава Нацполіції Ігор Клименко

Пряма мова Клименка: "Наразі складний період активної фази гібридної війни проти України. Поліція працює єдиним механізмом з іншими правоохоронними органами, щоб протидіяти будь-яким спробам дестабілізувати ситуацію в країні".

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Деталі: Клименко запевнив, що графіки чергувань поліція коригують так, щоб ті мали й час на відпочинок.

Він також нагадав, що на вихідних поліція та Нацгвардія посилили охорону на території зони ЧАЕС.

Теми: поліція
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