Спецрежим поліції продовжили

Посилений режим несення служби поліцейськими в Україні продовжено до 26 лютого.

Джерело: глава Нацполіції Ігор Клименко

Пряма мова Клименка: "Наразі складний період активної фази гібридної війни проти України. Поліція працює єдиним механізмом з іншими правоохоронними органами, щоб протидіяти будь-яким спробам дестабілізувати ситуацію в країні".

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Деталі: Клименко запевнив, що графіки чергувань поліція коригують так, щоб ті мали й час на відпочинок.

Він також нагадав, що на вихідних поліція та Нацгвардія посилили охорону на території зони ЧАЕС.