Спецрежим поліції продовжили
Понеділок, 21 лютого 2022, 13:25
Посилений режим несення служби поліцейськими в Україні продовжено до 26 лютого.
Джерело: глава Нацполіції Ігор Клименко
Пряма мова Клименка: "Наразі складний період активної фази гібридної війни проти України. Поліція працює єдиним механізмом з іншими правоохоронними органами, щоб протидіяти будь-яким спробам дестабілізувати ситуацію в країні".
Деталі: Клименко запевнив, що графіки чергувань поліція коригують так, щоб ті мали й час на відпочинок.
Він також нагадав, що на вихідних поліція та Нацгвардія посилили охорону на території зони ЧАЕС.