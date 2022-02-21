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Спецрежим полиции продлили

Роман ПетренкоПонедельник, 21 февраля 2022, 13:25
клименко, фото: нацполиция

Ужесточенный режим несения службы полицейскими в Украине продлен до 26 февраля.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко

Прямая речь Клименко: "Сейчас сложный период активной фазы гибридной войны против Украины. Полиция работает единым механизмом с другими правоохранительными органами, чтобы противодействовать каким-либо попыткам дестабилизировать ситуацию в стране".

Детали: Клименко заверил, что графики дежурств полиция корректируют так, чтобы у них было и время на отдых.

Он также напомнил, что на выходных полиция и Нацгвардия усилили охрану на территории зоны ЧАЭС.

Темы: полиция


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