Спецрежим полиции продлили
Понедельник, 21 февраля 2022, 13:25
Ужесточенный режим несения службы полицейскими в Украине продлен до 26 февраля.
Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко
Прямая речь Клименко: "Сейчас сложный период активной фазы гибридной войны против Украины. Полиция работает единым механизмом с другими правоохранительными органами, чтобы противодействовать каким-либо попыткам дестабилизировать ситуацию в стране".
Детали: Клименко заверил, что графики дежурств полиция корректируют так, чтобы у них было и время на отдых.
Он также напомнил, что на выходных полиция и Нацгвардия усилили охрану на территории зоны ЧАЭС.