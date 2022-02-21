Спецрежим полиции продлили

Ужесточенный режим несения службы полицейскими в Украине продлен до 26 февраля.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко

Прямая речь Клименко: "Сейчас сложный период активной фазы гибридной войны против Украины. Полиция работает единым механизмом с другими правоохранительными органами, чтобы противодействовать каким-либо попыткам дестабилизировать ситуацию в стране".

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Детали: Клименко заверил, что графики дежурств полиция корректируют так, чтобы у них было и время на отдых.

Он также напомнил, что на выходных полиция и Нацгвардия усилили охрану на территории зоны ЧАЭС.