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Кулеба назвав оптимальний формат переговорів щодо російської кризи

"Європейська правда"Понеділок, 21 лютого 2022, 12:50
Кулеба назвав оптимальний формат переговорів щодо російської кризи
фото: УП

Україна вважає, що у переговорах про російську кризу мають брати участь постійні члени Ради безпеки ООН, а також Німеччина і Туреччина.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба після участі у засіданні Ради ЄС із закордонних справ в Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Ми вважаємо, що оптимальним форматом про ведення дискусії щодо деескалації і формування нових гарантій безпеки було б проведення саміту у форматі 5 постійних членів Радбезу ООН, плюс Україна, Німеччина, Туреччина. Це оптимальний формат для обговорення того, що зараз відбувається уздовж кордонів України", - сказав Кулеба.

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Постійними членами Радбезу ООН є Росія, Китай, США, Велика Британія та Франція.

"Вночі з’явилася інформація про саміт Байдена і Путіна, який може відбутися. Україна вітає будь-які дипломатичні зусилля для запобігання розвитку конфлікту", - додав міністр.

Президент України Володимир Зеленський у виступі на Мюнхенській безпековій конференції запропонував провести зустріч лідерів Ради безпеки ООН за участю трьох країн, що не є членами РБ, задля обговорення російської безпекової кризи.

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Варто зауважити, що повноцінні саміти РБ ООН не є звичною практикою та проводяться украй рідко. Зокрема, такий саміт відбувся у 1992 році, після розвалу СРСР і сумнівного за юридичною чистотою "вступу" Росії до ООН.

Росія нещодавно також запропонувала скликати саміт, але не повноцінний, а лише за участю 5 постійних членів РБ ООН.

Раніше Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори в усіх можливих форматах, якщо учасниками цих форматів будуть Україна та Росія.

Теми: Кулеба Дмитро
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