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Кулеба назвал оптимальный формат переговоров по российскому кризису

"Европейская правда"Понедельник, 21 февраля 2022, 13:50
фото: УП

Украина считает, что в переговорах о российском кризисе должны участвовать постоянные члены Совбеза ООН, а также Германия и Турция.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после участия в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Мы считаем, что оптимальным форматом проведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности было бы проведение саммита в формате 5 постоянных членов Совбеза ООН, плюс Украина, Германия, Турция. Это оптимальный формат для обсуждения того, что сейчас происходит вдоль границ Украины", – сказал Кулеба.

Постоянными членами Совбеза ООН являются Россия, Китай, США, Великобритания и Франция.

"Ночью появилась информация о саммите Байдена и Путина, который может состояться. Украина приветствует любые дипломатические усилия для предотвращения развития конфликта", - добавил министр.

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на Мюнхенской конференции безопасности предложил провести встречу лидеров Совета безопасности ООН с участием трех стран, не являющихся членами СБ, для обсуждения российского кризиса безопасности.

Следует отметить, что полноценные саммиты СБ ООН не являются привычной практикой и проводятся крайне редко. В частности, такой саммит состоялся в 1992 году, после развала СССР и сомнительного по юридической чистоте "вступления" России в ООН.

Россия недавно также предложила созвать саммит, но не полноценный, а только с участием пяти постоянных членов СБ ООН.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры во всех возможных форматах, если участниками этих форматов будут Украина и Россия.

Темы: Кулеба Дмитрий


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