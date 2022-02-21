Російське консульство в Одесі припиняє прийом громадян

Генеральне консульство Російської Федерації в Одесі зупиняє прийом громадян на невизначений термін.

Джерело: повідомлення на сайті генконсульства РФ в Одесі

Дослівно: "У зв'язку з оптимізацією штату Генерального консульства Росії в Одесі, обумовленої аналогічними діями низки західних країн, а також з урахуванням несприятливої ​​епідеміологічної обстановки, запис за новими заявками на прийом призупиняється до розміщення окремого оголошення.

Прийом відвідувачів, що вже записалися, буде здійснюватися суворо відповідно до призначеної дати і часу".

Деталі: Готові документи генконсульство може видати найближчим часом.

Проте надання низки послуг (видача дозволів на тимчасове проживання, віз, паспортів тощо) "зупиняється до публікації окремої інформації".

В індивідуальному порядку після направлення попередньої заявки електронною поштою може бути розглянуто прийом громадян, у яких закінчується термін дії закордонного паспорта, яким потрібно зареєструвати факт народження або смерті.

"Оскільки Генеральне консульство на даний час не може гарантувати своєчасну доставку готових закордонних паспортів або отримання інформації про їх узгодження, рекомендуємо розглянути можливість обміну закордонного паспорта на території Росії до закінчення терміну чинного", – йдеться у повідомленні.

Є також номер "екстренного зв'язку" та рекомендація звертатися по послуги до консульського відділу Посольства Росії у Києві.