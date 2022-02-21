Российское консульство в Одессе прекращает прием граждан

Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе приостанавливает прием граждан на неопределенный срок.

Источник: сообщение на сайте генконсульства РФ в Одессе

Дословно: "В связи c оптимизацией штата Генерального консульства России в Одессе, обусловленной аналогичными действиями ряда западных стран, а также с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки запись по новым заявкам на прием приостанавливается до размещения отдельного объявления.

Прием уже записавшихся посетителей будет осуществляться строго в соответствии с назначенной датой и временем".

Детали: Готовые документы генконсульство может выдать в ближайшее время.

Однако оказание ряда услуг (выдача разрешений на временное проживание, виз, паспортов и т.п.) "приостанавливается до публикации отдельной информации".

В индивидуальном порядке после направления предварительной заявки по электронной почте может быть рассмотрен прием граждан, у которых истекает срок действия загранпаспорта, которым нужно зарегистрировать факт рождения или смерти.

"Поскольку Генеральное консульство в настоящее время не может гарантировать своевременную доставку готовых загранпаспортов или получение информации об их согласовании, рекомендуем рассмотреть возможность обмена заграничного паспорта на территории России до окончания срока действующего", – говорится в сообщении.

Есть также номер "экстренной связи" и рекомендация обращаться за услугами в консульский отдел Посольства России в Киеве.