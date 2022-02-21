Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российское консульство в Одессе прекращает прием граждан

Елена РощинаПонедельник, 21 февраля 2022, 13:54
Российское консульство в Одессе прекращает прием граждан
Фото с сайта odessa.mid.ru

Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе приостанавливает прием граждан на неопределенный срок.

Источник: сообщение на сайте генконсульства РФ в Одессе

Дословно: "В связи c оптимизацией штата Генерального консульства России в Одессе, обусловленной аналогичными действиями ряда западных стран, а также с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки запись по новым заявкам на прием приостанавливается до размещения отдельного объявления.

Реклама:

Прием уже записавшихся посетителей будет осуществляться строго в соответствии с назначенной датой и временем". 

Детали: Готовые документы генконсульство может выдать в ближайшее время.

Однако оказание ряда услуг (выдача разрешений на временное проживание, виз, паспортов и т.п.) "приостанавливается до публикации отдельной информации".

ВИДЕО ДНЯ
 

В индивидуальном порядке после направления предварительной заявки по электронной почте может быть рассмотрен прием граждан, у которых истекает срок действия загранпаспорта, которым нужно зарегистрировать факт рождения или смерти.

"Поскольку Генеральное консульство в настоящее время не может гарантировать своевременную доставку готовых загранпаспортов или получение информации об их согласовании, рекомендуем рассмотреть возможность обмена заграничного паспорта на территории России до окончания срока действующего", – говорится в сообщении. 

Есть также номер "экстренной связи" и рекомендация обращаться за услугами в консульский отдел Посольства России в Киеве.

Темы: РосcияОдессадипломатические отношениявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
Пришли, угрожали расстрелять: СМИ показали, как выглядит могила Пригожина
Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС
В Кремле заявили, что никого не допустят к расследованию смерти Пригожина
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: