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В Україні місцями дощитиме, але буде тепло

Ірина БалачукПонеділок, 21 лютого 2022, 13:59
В Україні місцями дощитиме, але буде тепло
Фото pixabay.com

22 лютого в Україні очікується дощова погода, вдень потеплішає до +12 градусів.

Джерело: Укргідрометцентр та синоптик Наталя Діденко у Facebook

Дослівно Укргідрометцентр: "22 лютого вночі у північних та більшості західних областей, вдень у південних, більшості центральних та східних областей невеликий дощ; на решті території без опадів.

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Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у південній частині 1-6° тепла; вдень 7-12°, на заході країни 4-9° тепла".

Деталі: Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с, вдень в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Карпатах місцями невеликий мокрий сніг, температура протягом доби 0-5° морозу. У Криму – до +16 градусів.

ВІДЕО ДНЯ

У Києві 22 лютого місцями невеликий дощ, переважатиме тепла погода, вночі +2+4 градуси, вдень до +9 градусів. 

 
Скриншот з meteo.gov.ua

За прогнозом Діденко, у середу-четвер в Україні очікується невелике похолодання.

23 лютого на заході країни дощ зі снігом, на сході, на півдні та у центрі – дощі, на решті території без опадів. Вночі від -1+1 градуса на заході і 0+2 на півночі до +6 на решті території, вдень до +9 градусів.    

 
скриншот з meteo.gov.ua

24 лютого без опадів, вночі від -1 до +4 градусів, вдень до +3+6 градусів.

На вихідних, 26-27 лютого, знову очікується потепління.

Теми: погода
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