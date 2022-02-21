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В Украине местами пройдут дожди, но будет тепло

Ирина БалачукПонедельник, 21 февраля 2022, 14:59
Фото pixabay.com

22 февраля в Украине ожидается дождливая погода, днем ​​станет тепло до +12 градусов.

Источник: Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно Укргидрометцентр: "22 февраля ночью в северных и большинстве западных областей, днем ​​в южных, большинстве центральных и восточных областей небольшой дождь; на остальной территории без осадков.

Температура ночью от 4° до 1° мороза, в южной части 1-6° тепла; днем 7-12°, на западе страны 4-9° тепла".

Детали: Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с, днем ​​в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Карпатах местами небольшой мокрый снег, температура в течение суток 0-5° мороза. В Крыму – до +16 градусов.

В Киеве 22 февраля местами небольшой дождь, будет преобладать теплая погода, ночью +2+4 градуса, днем ​​до +9 градусов. 

 
скриншот с meteo.gov.ua

По прогнозу Диденко, в среду-четверг в Украине ожидается небольшое похолодание.

23 февраля на западе страны дождь со снегом, на востоке, на юге и в центре – дожди, на остальной территории без осадков. Ночью от -1+1 градуса на западе и 0+2 на севере до +6 на остальной территории, днем ​​до +9 градусов. 

 
скриншот с meteo.gov.ua

24 февраля без осадков, ночью от -1 до +4 градусов, днем ​​до +3+6 градусов.

На выходных, 26-27 февраля, снова ожидается потепление.

Темы: погода


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